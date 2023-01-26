«Амур» продлил серию побед до четырех матчей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Амур» и «Нефтехимик» второй раз в сезоне встречались в Нижнекамске. «Тигры» опережали соперников на одно очко в таблице конференции и продолжают вести ожесточенную борьбу за попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

За первые 20 минут игры «Амур» смог нанести девять прицельных попыток, чтобы поразить ворота соперников, но ближе к середине отрезка «волки» смогли приблизиться по этому показателю. Всему виной стала дисциплина в составе хабаровчан. Дважды судьи поднимали руки, указывая на штрафной бокс. Хозяева успели поиграть в большинстве в формате «пять на три», но не смогли реализовать лишнего. В раздевалку команды отправились при счете 0:0.

Во втором периоде «Амур» прибрал инициативу к своим рукам. Несколько острых атак не увенчались успехом. Все броски приходились во вратаря «Нефтехимика». В противовес «Нефтехимик» редко выбирался в зону гостей, но в эти моменты заставлял болельщиков нервничать. Аликин играл надежно.

В конце периода «Амур» убежал в контратаку, но Павла Махановского остановили не по правилам, за что в ворота «Нефтехимика» был назначен штрафной бросок. Исполнить его доверили 19-летнему дарованию Никите Гребенкину. Молодой игрок оправдал возложенные на него ожидания и открыл счет - 1:0.

Третий период по накалу страстей переплюнул все предыдущие 40 минут. В начале игрового отрезка хозяевам льда удалось сравнять счет. «Волки» могли даже выйти вперед, но шайба пролетела в нескольких сантиметрах от перекладины.

За четыре минуты до конца основного времени «Амур» вновь остался в численном меньшинстве. Спецбригада выстояла в формате «пять на три» и игра перетекла в овертайм. Дополнительная пятиминутка не принесла ни одной, ни другой стороне каких-либо результатов.

Серию послематчевых буллитов начали хозяева. С первой попытки Назаров поразил ворота Аликина, но переплюнуть его удалось Гребенкину. Финальную точку в матче поставил Сергей Дубакин - 2:1, победа «Амура».

Для дальневосточников это четвертая победа подряд и третья на выезде. Теперь подопечные Вадима Епанчинцева отправятся в Москву, где 27 января встретятся с ЦСКА.

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