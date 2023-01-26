«Я живой, палатку утащило в море»: волна разрушила лед, на котором сидели рыбаки, на Сахалине

За минуты до этого лед стоял плотной коркой Фото: скриншот из видео

Сахалинские рыбаки оказались в опасности. Во время выезда на юго-восточное побережье пришла большая волна, разрушившая лед. Как рассказали очевидцы, покрытие превратилось в снежную труху. Палатки и вещи оказались в открытом море.

По предварительной информации, во время разрушения льда на нем находилось несколько групп рыбаков. Как рассказывают в соцсетях очевидцы, люди смогли вовремя эвакуироваться. Информации о пострадавших на данный момент нет.

- Переломало весь лед. Палатку утащило в море, мы сидели там недалеко. Волна какая-то подошла и сейчас продолжает ломать покрытие дальше, - рассказал сахалинский рыбак.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», в МЧС никто из рыбаков не обращался. Спасатели не выезжали на место. В ведомстве заранее предупреждали о том, что в этих районах припай еще не сформировался. Поэтому при малейшем движении воды снежная корка разрушилась. Подобные явления зафиксированы в Корсаковском и Долинском районах. Это наиболее популярные среди местных жителей места для зимней рыбалки. Сейчас там повсюду видна открытая вода, выходить близко к ней при таких условиях может быть очень опасно.

- Свободный припай будет неустойчив и 27 января в заливе Мордвинова от Лесного до Свободного. Выходить на лед опасно, - сказали в ФГБУ «Сахалинское УГМС».

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Аналогичные ситуации ежегодно происходят в Хабаровском крае и Магаданской области. Рыбаки в погоне за уловом готовы на все, лишь бы поймать корюшку. В МЧС объяснили: такой вид развлечений постоянно приводит к несчастным случаям. Каждый год в регионах устанавливают ледовые переправы - единственные места, где выходить на лед безопасно. Все остальное покрытие не проверено и представляет угрозу.

- В условиях потепления, отжимных ветров и различных приливно-отливных явлений лед разрушается и ломается. Поэтому выезжать на замерзшую акваторию на машинах не рекомендуется. Также необходимо хорошо знать водоем, изучить прогноз погоды, определить с берега маршрут и не выходить на темные участки льда - они быстрее прогреваются, - сказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Очень часто рыбаки не только сами выходят на лед, но еще и выезжают на машинах. Зачастую после таких поездок они остаются без транспорта. Бывают даже такие ситуации, когда люди засыпают на льду и мешают проходить грузовым суднам. Как заверяют специалисты, существуют большие риски, что человека будет не видно с борта, и корабль не успеет вовремя остановиться.

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