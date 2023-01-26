Впереди у «СКА-Нефтяника» матч с лидером чемпионата Фото: Telegram/hcmurman

«СКА-Нефтяник» готовится ко встрече с лидером чемпионата - архангельским «Водником», поэтому матч с «Мурманом» стал хорошей проверкой перед боем. Игрокам удалось сэкономить силы и обыграть соперника «на классе».

В такую погоду на стадионе «Строитель» собрались всего 350 зрителей. Гости из Хабаровска не стали действовать в полную мощность на открытом льду в Мурманске, но и этого хватило, чтобы поразить болельщиков сыгранностью.

Изменения в составе «СКА-Нефтяника» коснулись вратарской линии. Молодой голкипер Матвей Сокольников впервые отыграл целый матч в составе взрослой команды. Также вернулся в строй Алан Джусоев, который получил серьезное повреждение в матче с «Кузбассом». Ожидалось, что он пропустит встречу с «Мурманом», но, к счастью для команды, восстановление прошло более оперативно, чем ожидали врачи.

Всего три минуты хватило дальневосточникам, чтобы распечатать ворота хозяев. Юрий Шардаков с передачи Туомаса Мяяття дальним броском поразил ворота и зажег «единичку» на табло.

На восьмой минуте Дарковский успешно подключился по флангу и сделал передачу в центр на Никиту Иванова, который расстрелял вратаря в упор - 2:0. На десять минут показалось, что игра успокоилась. «СКА-Нефтяник» продолжал атаки одну за одной, но реализация немного хромала. Все изменило нарушение игрока «Мурмана» на 17-й минуте. Арбитр указал на 12-метровую точку. Пенальти вызвался пробить Юрий Шардаков. Вратарь почти угадал, куда капитан хабаровчан нанесет удар, но не смог выручить команду - 3:0.

На этом голевое изобилие закончилось. Уже упомянутый Алан Джусоев смог обойти нескольких соперников и добавить в копилку результативное действие - 4:0. Немного расслабившись, дальневосточники проспали контратаку, которая была поддержана вторым темпом. Как итог - мяч в сетке ворот, и счет стал 4:1.

После начала второго тайма все повторилось вновь - «СКА-Нефтяник» полностью владел инициативой, а «Мурман» лишь изредка огрызался. На 55-й минуте дисциплина подвела хозяев, и судья назначил свободный удар. Алан Джусоев скинул легкую передачу Ивкину, и последний мощным ударом поразил ворота - 5:1.

На 64-й минуте Никита Иванов продемонстрировал великолепное владение клюшкой, обыграв сразу четверых соперников. Туомас Мяяття поддержал партнера и в издевательской манере переиграл вратаря - 6:1. Ровно как и в первом тайме, хабаровчане немного отдали инициативу в конце игрового отрезка. Это привело к тому, что на 90-й минуте гости нарушили правила, что привело к пенальти. Игрок «Мурмана» оказался точен и установил финальный счет на табло - 6:2 в пользу подопечных Михаила Пашкина.

Теперь дальневосточникам предстоит очень ответственный матч с лидером регулярного первенства - «Водником». Игра пройдет 28 января в Архангельске.

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