Удалят мертвую ткань и сделают пластику: появились подробности лечения мужчин, два дня ходивших по морозу в Хабаровском крае

Едва снегоход выехал на лиман, людей застигла сильная метель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае продолжается лечение мужчин, которые получили серьезное обморожение. Напомним, что они и еще две женщины попали в буран, когда пересекали Амурский лиман. Люди были вынуждены несколько суток блуждать по морозу.

Четверо человек выехали на снегоходе из села Власьево 23 января. Им нужно было попасть на работу на острове Чкалова. Едва снегоход выехал на лиман, людей застигла сильная метель. Техника тут же сломалась, поэтому было принято решение пешком возвращаться в село.

Но пурга спутала местным жителям дорогу. Люди заблудились, позвонить никому не смогли и два дня бродили по льду в 50-градусный мороз. Одна женщина замерзла насмерть, трое в полуживом состоянии все же смогли добраться до острова Чкалова.

Оттуда выживших и тело погибшей эвакуировали в Николаевск-на-Амуре. Уцелевшая женщина пострадала меньше всех и осталась на амбулаторном лечении. Двое мужчин получили более серьезные повреждения: один находится в состоянии средней степени тяжести с обморожением тканей лица, кистей, частично стоп, у второго - обморожение кистей, стоп, частично лица.

- Пациенты поступили в первую краевую, госпитализированы в отделение общей хирургии, им проводят антибактериальную терапию. Впоследствии мужчинам удалят поврежденные ткани и сделают пластику. Ее проведут совместно со специалистами ожогового отделения краевой клинической больницы имени Владимирцева, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По данному факту Следком проводит процессуальную проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Остаться в живых: жители Николаевского района получили сильнейшее обморожение, попав в снежный плен

Жительница Хабаровского края замерзла насмерть (подробнее)

Лица почернели от жуткого холода: стало известно состояние жителей Хабаровского края, которые два дня бродили по льду лимана

Получивших обморожение мужчин из Николаевского района перевезут на лечение в Хабаровск (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Едва не замерз насмерть: 69-летний хабаровчанин провалился в коллектор теплотрассы

Пожилого мужчину нашли в коллекторе в Хабаровске (подробнее)