«Амур» может взять реванш 1 февраля в Хабаровске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Новая рабочая неделя началась для игроков «Амура» с домашней серии матчей. «Тигры» принимали «Сибирь» из Новосибирска. Впереди еще один матч с этим же соперником и две игры с омским «Авангардом».

Состав «Сибири» прибыл в Хабаровск раньше «Амура», который преодолел восьмичасовой перелет из Москвы. Адаптация к часовому поясу сыграла на руку гостям. «Тигры» проспали начало. Уже на первой минуте соперники, как по учебнику, расчертили треугольник у ворот Яниса Калниньша. Тэйлор Бек завершил начатую им же атаку, поразив пустой угол.

Беды дальневосточников на этом не закончились. Удаление измотало спецбригаду «Амура», но оно сработало на пять баллов и не позволило гостям уйти в отрыв. До конца периода сольный проход экс-«тигра» Голубева из-за ворот был перехвачен при помощи клюшки Калниньша.

Во второй половине периода игроки «Амура» начали просыпаться и нащупывать свою игру. Опасные моменты перед вратарем «Сибири» создавали Гиздатуллин, дважды подправляя броски партнеров. Ярослав Лихачев дважды заряжал в «девятку», но шайба пролетала мимо.

Второй период прошел почти без остановок. На старте отрезке судьи выписали штраф соперникам, но игра в большинстве не принесла «Амуру» никаких дивидендов. Вышедший на лед пятый полевой «Сибири» удачно подхватил шайбу и убежал «один в ноль». Кальнинш надежно сыграл на последнем рубеже.

На 27-й минуте хозяева сравняли счет в матче. Александр Шаров прошел по правому борту, сместился к центру и запустил снаряд точно под ловушку вратарю - 1:1. Этот гол оживил как трибуны, так и игроков на льду. До конца игрового отрезка команды успели обменяться опасными моментами.

В третьем периоде тренерский штаб «Амура» выпустил на лед молодого форварда Игната Коротких, который создал один из самых ярких моментов в атаке хозяев. Каждая команда провела в зоне соперников более трех минут, и это время запомнилось безошибочной игрой вратарей. Основное время завершилось вничью, и игра перетекла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка могла завершиться взятием ворот «Сибири», но Бочаров не смог переиграть Красоткина - шайба угодила в щиток. Спустя 30 секунд Александр Шаров, тот, который из гостевой команды, устроил забег «от берега до берега». Форвард не встретил никаких преград, вошел в зону и мощно бросил с «кистей», отправив шайбу в «девятку» и остановив таймер.

Итог встречи - победа «Сибири» со счетом 2:1. Следующий матч команды проведут на том же льду «Платинум Арены» 1 февраля.

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