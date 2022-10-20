Полыхнуло сразу три машины: мужчина поджег автомобиль отчима после ссоры в Хабаровском крае

Автомобили сгорели дотла Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

По-настоящему горячая ночка выдалась для нескольких жильцов Комсомольска-на-Амуре. Собираясь с утра выезжать на работу, 23-летний мужчина и 45-летняя женщина обнаружили, что их автомобили, припаркованные около многоквартирного дома, полностью уничтожены огнем.

Случайные жертвы обратились с заявлениями в дежурную часть отдела полиции. К делу подключились сотрудники уголовного розыска, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Города юности, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических средств.

- У подозреваемого с отчимом дома произошел бытовой конфликт. После чего молодой человек ушел из дома, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Восстановлению они не подлежат Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В эмоциональном порыве парень решил сжечь машину своего обидчика. Он разбил боковое стекло припаркованного авто и бросил в салон горящую зажигалку. Когда обшивка кресла начала гореть, молодой человек просто убежал с места преступления. Вот только не подумал он о том, что рядом находятся другие автомобили.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на пять лет. Удивительно, что отчим молодого человека заявление на пасынка не подавал.

В ожидании суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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