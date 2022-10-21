«Держалась как профи»: незрячая хабаровчанка спела на одной сцене с Дианой Гурцкой и Денисом Майдановым

Екатерина Барышникова в платье для выступления. ФОТО: из личного архива

13 октября в Москве состоялся гала-концерт XIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». На нем незрячие и слабовидящие дети выступили на одной сцене с известными артистами. Одной из финалисток стала талантливая 14-летняя ученица школы-интерната №2 Екатерина Барышникова из Хабаровска. Девочка последние два года профессионально занимается вокалом. Ее педагог видит в юной певице большой потенциал.

Барышникова Екатерина. ФОТО: из личного архива

На гала-концерте наша соотечественница исполнила песню «Что оставит ветер» вместе с Денисом Майдановым и хором других ребят. По итогу хабаровчанку наградили дипломом и памятной медалью фестиваля. Для Екатерины это была не только большая радость, но и серьезное испытание.

Перед входом в концертный зал. ФОТО: из личного архива

- Нас привезли в «Крокус Сити Холл» в девять утра, а уехали оттуда только в 11 вечера. Сам день фестиваля был очень сложный для нас - адаптация к новому времени, съемка, подготовка, репетиции, платье неудобное, туфли новые, стоять приходилось долго. Потом, на следующий день, когда негатив прошел, то остались только хорошие впечатления. Большую часть гала-концерта провели за кулисами, и многих звезд не увидели. Катя выступала 15-й из 25 по списку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Барышникова, мама Кати.

Во время выступления Екатерина, по словам ее мамы, держалась очень профессионально.

Детский хор с Денисом Майдановым. ФОТО: фестиваль "Белая трость"

- Она большая молодец, отнеслась к этому по-взрослому, стойко выносила все испытания. Нервы больше сдавали у меня из-за всей этой беготни. Я также переживала за безопасность дочери - ведь Катя была там в этом пышном платье, нужно было его поддерживать. А там бесконечные лестницы, везде провода, море аппаратуры. Но уже под самый конец Катя физически очень устала. Но все-таки она меня поразила своей выносливостью.

В первый день фестиваля была творческая встреча с Дианой Гурцкой. Артистка уделила внимание каждому участнику. Потом дети спели вместе с ней.

Совместное фото с певцом Хабибом. ФОТО: из личного архива

- На сцене Диана даже приобняла Катю, что-то ей прошептала. Ведущий даже удивился, мол, вы знакомы? На что Диана ответила, что помнит Катю по онлайн-отбору, и сказала, что дочь круто поет. За выступление мы получили диплом и медаль финалиста, которые пока уехали в школу для сканирования.

Сам фестиваль длился с 12 по 14 октября. В последний день провели экскурсии для всех участников.

- Мы продлили себе удовольствие и улетели 16 числа, еще два дня жили за свой счет, ездили везде на такси и вышло, кстати, не очень дорого. Успели вдоволь нагуляться по Москве. На время пребывания нас поселили в шикарном отеле на 27 этаже с красивейшей панорамой города. Почувствовали себя настоящими принцессами.

Екатерина Барышникова на фестивале. ФОТО: из личного архива

Екатерина несколько дней назад вернулась в Хабаровск и к обычным школьным будням. Благодаря участию в фестивале она сможет отправиться в детский лагерь «Орленок». А в будущем это поможет ей поступить в курское музыкальное училище. Возможно, талантливую девочку возьмут туда даже без экзаменов.

- А также это огромный опыт для Кати. Она хочет и дальше участвовать во всевозможных конкурсах - музыка для нее все. Скоро ее будут награждать за победу на Дельфийских играх в мэрии, еще выступит в музыкальном училище.

Екатерина Барышникова на фестивале. ФОТО: из личного архива

Запись гала-концерта фестиваля «Белая трость» покажут по телевидению на Рождество. В 2022-м году мероприятие состоялось уже в 13-й раз. В 2019 году юбилейный фестиваль внесли в Книгу рекордов Гиннесса России за наибольшее количество незрячих и слабовидящих участников за 10 лет. В этом году финалистами стали 60 талантливых ребят с нарушением зрения из десяти стран. Ребят поддержали такие исполнители как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Стас Пьеха, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Зара, Денис Майданов. В отборочном этапе фестиваля приняли участие около 800 детей из России и стран СНГ.

Совместное фото с Денисом Майдановым. ФОТО: из личного архива

Напомним, в финал благотворительного музыкального фестиваля «Белая трость» вышла 14-летняя ученица школы-интерната №2 Екатерина Барышникова из Хабаровска. Девочка прошла отбор и впечатлила членов жюри своими вокальными данными.

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