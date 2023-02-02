«Амур» взял реванш у «Сибири» за прошлое поражение Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Один день перерыва явно пошел на пользу игрокам хабаровского «Амура». Под сводами «Платинум Арены» дальневосточники вновь скрестили клюшки с «Сибирью». Главным изменением в составе «тигров» стало отсутствие капитана - Ивана Николишина. Его место в центре второго звена занял Денис Вихарев. Заявленный на прошлый матч 13-м нападающим Игнат Коротких занял позицию центра четвертого звена. Защищать последний рубеж обороны был назначен Янис Калниньш.

Первые шесть минут игры прошли без ярких моментов. Команды то и дело норовили побороться у бортов, встретить друг друга в средней зоне, однако до бросков дело так и не доходило.

К более активным действиям игроки перешли после первого удаления. В штрафбокс отправился игрок «Амура». На нейтрализацию численного преимущества у хозяев ушло очень много сил. «Сибирь» чертила комбинации при позиционной атаке словно по инструкции. Один из бросков мог закончиться взятием ворот, но соперника подвела клюшка, которая сломалась в самый ответственный момент.

На старте второго периода «тигры» имели численное преимущество и успели около минуты поиграть в формате «пять на три». Реализовать большинство подопечным Вадима Епанчинцева не удалось.

На 33-й минуте во время вбрасывания в зоне «Сибири» Гиздатуллин выцарапал шайбу. Ее подхватил Никита Гребенкин. Быстрой передачей молодой форвард нашел Сергея Дубакина, который в касание отправил снаряд в ворота, открыв счет.

Спустя всего три минуты «Амур» увеличил отрыв. Ярослав Лихачев подобрал шайбу в средней зоне, протащил ее вплоть до ворот «Сибири», мастерским движением обыграл защитника и протолкнул каучуковый диск с неудобной руки между щитков вратаря - 2:0.

Третий период был богат на удаления. Команды успели отметиться крайне опасными моментами в усеченных составах, но не хватало немножко удачи, чтобы качнуть чашу весов в ту или другую сторону.

На 54-й минуте «тигры» забили третий гол. Ян Дрозг кистевым броском прошил вратаря точно в «девятку». Но на этом моменте интрига в матче не исчезла. За семь минут до конца основного времени «Амур» умудрился трижды нарушить правила. «Сибирь» получила возможность поиграть в формате «пять на три». И если вопрос о победителе был снят, то «сухарь» Калниньша оставался в подвешенном состоянии.

Дальневосточники смогли выстоять в столь непростой ситуации и позволили своему вратарю отпраздновать первую сухую победу в сезоне, чем он обрадовал тренера вратарей Алексея Жигарева в день рождения.

Следующий матч «Амур» проведет в Хабаровске против омского «Авангарда» 3 февраля.

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