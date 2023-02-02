Матч закончился со счетом 14:2 в пользу хабаровчан Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Гостевое турне для дальневосточников закончилось и команда вернулась в Хабаровск. Болельщики соскучились по изобилию голов, поэтому подопечные Михаила Пашкина смогли проехаться катком по казанскому «Ак Барс-Динамо».

Хабаровчане начали матч так, будто длительного турне по городам и не было вовсе. С первых секунд шквал атак на ворота гостей парализовал игроков «Ак Барс-Динамо». Вопреки прогнозам экспертов, хоккеисты хабаровского клуба действовали легко и непринужденно. Высокая скорость движения и точность в передачах позволит запереть соперника в зоне так, что за 45 минут казанцы не создали ни одного момента у ворот Льва Шишкина.

А вот в штрафной команды из Татарстана наблюдался пожар. Голкиперу «Ак Барс-Динамо» пришлось трудиться не покладая рук. Всего за 30 минут первого тайма вопрос о победителе был снят. На 26-ой минуте нападающий Владимир Каланчин оформил авторство 8000-го гола хабаровской команды за все время выступления в чемпионатах страны. «СКА-Нефтяник» стал всего лишь третьей командой после московского «Динамо» и красноярского «Енисея», которой удалось достигнуть такой исторической вехи.

В оставшееся время подопечные Михаила Пашкина соревновались между собой, кто больше всего забьет мячей ща матч. Победителем вышел капитан «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков, который оформил «покер».

Домашний матч для дальневосточников завершился со счетом 14:2. Отметиться со знаком «плюс» успел и вратарь. Лев Шишкин отбил назначенный в его ворота пенальти на 74-ой минуте.

До конца сезона хабаровчане могут достигнуть еще одного значимого рубежа - 1000-й победы в чемпионате страны. Сейчас в активе клуба 996 побед.

Следующий домашний матч «СКА-Нефтяника» пройдет в субботу 4 февраля. Соперниками коллектива станет действующий чемпион России - московское «Динамо».

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