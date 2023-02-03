Федеральный СК взял на контроль расследование ДТП со школьным автобусом на Сахалине

На месте аварии работают следователи и криминалисты Фото: СУ СК России по Сахалинской области

Расследование страшной аварии на Сахалине, в которой пострадали дети, взял на контроль глава федерального следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал от областного СУ СК доложить о первых результатах проверок.

Полная хронология событий

ДТП произошло этим утром на трассе между Южно-Сахалинском и Холмском, на 66-м километре, в районе села Чапланово. Школьный автобус, в котором находилось 11 несовершеннолетних детей, столкнулся с легковым автомобилем и двумя большегрузами.

Школьный автобус ежедневно курсирует по участку и собирает школьников по деревням, чтобы доставить в школу в Чапланово. Это утро не стало исключением, в салоне находились дети от 7 до 16 лет.

По версии областной госавтоинспекции, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в школьный автобус. Следом в них влетел сначала один бензовоз, предварительно снеся девять метров леерного ограждения, а затем и второй большегруз.

Школьный автобус серьезно повредило, стекла выбило, а переднюю часть замяло. Дети, сидевшие внутри, получили травмы и сильно испугались. Сразу после аварии проезд по дороге оказался заблокирован. Подъезжавшие машины останавливались и оказывали посильную помощь. Детей вытаскивали все, кто там был, и садили в собственные машины, чтобы успокоить и согреть.

Тут же на место выехали правоохранительные органы - ГИБДД, прокуратура, следком, а также администрация Холмска, в том числе мэр города. Детей в срочном порядке отвезли в амбулаторию в Чапланово, а после восьмерых школьников доставили в холмскую центральную больницу.

В итоге пятерых детей после осмотра оставили в больничном стационаре. Всем детям будет оказана психологическая помощь. Травмы в аварии получили также водитель и пассажир того легкового автомобиля, который стал виновником происшествия. Они оба также лежат в больнице.

Холмская городская прокуратура начала проверку, а СУ СК России по Сахалинской области завел уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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