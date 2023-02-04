Нашли полуживой и пытались отогреть: молодая амурская тигрица погибла в Хабаровском крае

Молодую самку обнаружили в Нанайском районе Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хабаровском крае нашли умирающую амурскую тигрицу. Молодую самку обнаружили в Нанайском районе. Хищница погибла, ее тело передано на экспертизу.

Полуживую тигрицу нашли в районе села Арсеньево. Хищница никак не отреагировала на приближение машины охотоведов. Самка позволила себя осмотреть. Специалисты установили: хвост зверя промерз до такой степени, что уже даже не дрожал.

- Тигра перевезли в ближайшее теплое помещение, но, к сожалению, отогреть его не получилось. Скорее всего, длительное голодание и последовавшее за этим обморожение, запустили необратимые процессы в организме, - сообщали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Погибшей хищнице было чуть больше года. Видимых повреждений на теле, которые намекали бы на причастность человека к ее гибели, нет. Труп тигрицы передан в полицию, готовятся документы для экспертизы. По ее результатам станет известна причина смерти хищницы.

- К сожалению, гибель и молодых, и взрослых тигров по естественным причинам – не редкость. По оценкам специалистов 15-18 процентов популяции ежегодно погибает от болезней, травм и в результате естественного отбора, - добавили в центре.

Напомним, что в Хабаровском крае идет массовый отлов амурских тигров, которые зачастили в населенные пункты. Хищники поедают собак и представляют угрозу для людей. Зверей отловят в пяти районах региона. Их либо сразу выпустят в тайгу вдалеке от людей, либо вернут домой после прохождения реабилитации.

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