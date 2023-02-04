Вытаскивали людей через окна: семь человек застряли в горящем доме в Комсомольске

Спасатели эвакуировали жильцов с помощью пожарной лестницы Фото: Евгения ГУСЕВА

Около полуночи, когда большая часть жильцов дома №1/2 на Хорпинском шоссе уже спали, запах гари заполонил один из подъездов пятиэтажки. Бдительные соседи вызвали пожарных, но к их приезду огонь успел разгореться так сильно, что покинуть здание самостоятельно у людей уже не было возможности.

НОЧНОЙ КОШМАР

Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу Комсомольска 4 февраля в 00:14. Жильцы пятиэтажки в районе Менделеева не могли выйти из дома. Едкий дым заполонил подъезд, из-за чего лестница оказалась заблокирована. Паника среди людей нарастала с каждой минутой.

Когда пожарные расчеты приехали на вызов, огонь уже охватил одну из квартир на первом этаже. Руководитель спасательной бригады, подоспевшей на адрес, запросил помощи у коллег, так как медлить было нельзя. Жильцы могли отравиться угарным газом, поэтому нужно было срочно эвакуировать их из здания.

Весь подъезд закоптило дымом Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

ВЫБРАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Дополнительные силы подоспели через несколько минут. Сформировав два звена газодымозащитной службы, спасатели вошли в дом. Попав в квартиру, где находился очаг возгорания, пожарные увидели мужчину. Ему явно нужна была помощь врачей. Пострадавшего эвакуировали на улицу, где медики быстро осмотрели 51-летнего пациента и экстренно увезли его на «скорой» в больницу.

Спасатели пробрались на верхние этажи. По лестничным пролетам они вывели четырех жильцов дома, предварительно раздав им защитные маски. Попасть в квартиру на втором этаже, где находились две женщины, у пожарных не получилось. Действовать нужно было быстро, поэтому спасать их решили через окно по пожарной лестнице. Уже внизу одну из них осмотрели медики. К счастью, подозрение на отравление угарным газом не подтвердилось.

Сгорела квартира на первом этаже Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

УКРОЩЕНИЕ СТИХИИ

Параллельно с эвакуацией жильцов пожарные пытались унять быстро расползающееся пламя. Тушили квартиру сразу с четырех машин. К 00:40 очаги открытого горения удалось ликвидировать, но проливка здания продолжалась до 1:52. Пожарные убедились, что в здании больше нет скрытых очагов тления, после чего доложили о ликвидации возгорания.

В квартире сгорели вещи и мебель Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

- В квартире на первом этаже в комнате, коридоре и на кухне сгорели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Стены помещения, потолок, мебель и другие вещи закопчены продуктами горения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели остались на месте ЧП, чтобы установить причину пожара. Они проведут экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства случившегося.

Жильцов дома эвакуировали через окна Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

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