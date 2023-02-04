Беспощадно забил слепого отца: мужчина расправился с престарелым родителем в Комсомольске

48-летний житель Комсомольска зверски расправился с пожилым отцом Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Комсомольчанка пришла в гости к сыну, который жил вместе с отцом. Его родители уже давно были в разводе, но мать изредка навещала их. Ничего не подозревая, она вошла в комнату. Там перед женщиной предстала картина, повергшая ее в шок. На полу, не подавая признаков жизни, лежал ее бывший муж, а на его теле виднелись следы побоев.

ОЗВЕРЕВШИЙ СЫН

День, когда все случилось, ничем не отличался от других. Отец с сыном Олегом (имя изменено, - прим. ред.) в очередной раз выясняли отношения, а после мирились, как ни в чем не бывало. Это было для них привычным делом. Престарелый родитель ничего не видел, из-за чего мало что мог делать самостоятельно. Сын постоянно раздражался от беспомощности старика, поэтому часто срывался на крик и нервничал.

Ненадолго забыв про ссоры, мужчины сели за стол, выпили по рюмке-другой и снова начали ругаться. Будучи уже хорошо подшофе, сын вышел из себя и набросился с кулаками на родителя. У слепого и беспомощного мужчины не было шанса отбиться. Удары сыпались один за другим. Олег без разбора бил отца по голове, туловищу, рукам и ногам, пока тело пенсионера не обмякло. Он остановился только когда понял, что мужчина уже не дышит.

Прошло немного времени, когда кто-то постучал в дверь квартиры. Олег открыл и увидел на пороге мать, которая пришла проведать сына и бывшего супруга. По внешнему виду мужчины она поняла, что случилось что-то плохое. Женщина прошла в комнату, где увидела лежащее бездыханное тело пенсионера. Она сразу позвонила в «скорую» и полицию. Когда медики и правоохранители приехали на вызов, мужчина был уже мертв.

ОФИЦИАЛЬНО

Преступление произошло в августе 2022 года в доме на Вятской. Подозреваемый в убийстве 48-летний житель Комсомольска был задержан в квартире по месту жительства.

- Мужчина был пьян в момент нападения на своего 70-летнего отца. Он нанес не меньше 17 ударов кулаками в разные части тела, что привело к смерти потерпевшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

Мужчине предъявили обвинение за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

- Задержанного взяли под стражу и поместили в СИЗО. Мужчина написал явку с повинной. Раньше он не был судим, но привлекался к ответственности за хищения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Центральный районный суд Комсомольска для рассмотрения. Мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.

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