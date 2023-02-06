Матч завершился со счетом 8:4 в пользу команды из Хабаровска Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Болельщики дальневосточной команды до сих пор помнят искрометную игру в матче против «бело-голубых» в октябре 2022 года за Суперкубок России. Тогда соперники выдали нетипичную для осеннего матча зрелищность. Однако уже в сезоне столичные оказались сильнее и взяли реванш, нанеся первое поражение «СКА-Нефтянику». Да не простое - в день 75-летия хабаровского клуба.

Подопечные Михаила Пашкина выходили на противостояние старожилов с настроем на победу, чтобы качнуть чашу весов по количеству побед в свою пользу. Немаловажным фактором являлась турнирная мотивация. «СКА-Нефтяник» продолжает вести борьбу за лидерство в регулярной части чемпионата. Потеря очков за пять матчей до конца невыгодно скажется на положении команды, поэтому игроки стараются вырвать победу в каждой игре.

Обмен опасными атаками начался с первых минут встречи. Хозяева сделали ставку на то, что умеют лучше всего - размашистые позиционные атаки. Гости же использовали другую тактику - стремительные контратаки. И не прогадали. На 10-й минуте «Динамо» открыло счет, и дальневосточникам пришлось долго отыгрываться.

На 22-й минуте при игре в большинстве Алан Джусоев добавил вторым темпом в атаке и сравнял счет. Спустя несколько минут хозяева вышли вперед. Капитан «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков обыграл нескольких соперников, перетянул внимание на себя, а Владимир Каланчин остался один перед воротами. Точная передача, подставление клюшки, и мяч в воротах - 2:1.

Однако расслабляться было рано. «Динамо» ответило «дуплетом» в исполнении Ахманаева и Миргазова. Вновь пришлось отыгрываться. Сделать это можно было и раньше, но Юрий Шардаков при исполнении пенальти попал прямо во вратаря. На последней минуте первого тайма Алан Джусоев, воодушевленный своим первым голом, отправил второй мяч в ворота москвичей. На перерыв команды ушли при счете 3:3.

Во втором игровом отрезке все повторилось вновь. Столичный коллектив огорчил дальневосточников, вырвавшись вперед - 3:4. Переломный момент встречи наступил лишь в середине второго тайма. После ряда не самых удачных игр Туомас Мяяття выступил «спасителем» для «СКА-Нефтяника». На 65-й минуте «летучий финн» сравнял счет. Второй пенальти, назначенный в ворота «Динамо», на этот раз был реализован все тем же Юрием Шардаковым.

Секретным оружием в составе хабаровчан стал Туомас Мяяття. Полузащитник оформил хет-трик, напомнив о себе собравшейся публике. И если «динамовцы» еще имели шансы на спасение при счете 6:4, то седьмой гол окончательно деморализовал гостей.

Эффектную точку во встрече поставил Никита Иванов, доведя счет до разгромного - 8:4. Эта победа помогла «СКА-Нефтянику» не только прервать серию неудач в матче с «Динамо», но и выйти на первую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Впереди дальневосточников ждут два гостевых матча: 8 февраля - с «Уральским трубником» в Первоуральске и 11 февраля - с «Енисеем» в Красноярске.

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