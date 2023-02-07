Новое нападение тигра-вандала: редкий хищник продолжает уничтожать технику в Хабаровском крае

В Хабаровском крае появился тигр-вандал. У двухлетнего самца какое-то особое отношение к технике - краснокнижный зверь уничтожает на своем пути фотоловушки. То ли не желает, чтобы подробности его частной жизни становились достоянием общественности, то ли им движет любопытство.

Хищник уничтожил две камеры Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Полосатый вандал - сын тигрицы Желтобокой из Дурминского лесоохотхозяйства. Самец вместе с братом два года провел под опекой матери. За это время тигры так отъелись, что их в шутку прозвали «Гулливерами» - настолько внушительными стали хищники. Сейчас оба взрослых зверя покинули семейное гнездо и создают собственные охотничьи участки. Но хоть тигры и выросли, замашки у того самого вандала остались прежние.

Две камеры тигр разобрал Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Хулиган не жаловал технику с малых лет. Две автоматические камеры тигр разломал на месте и оставил их части для сотрудников лесоохотхозяйства. На одной фотоловушке сохранилась карта памяти, благодаря чему стало известно, кто ломает технику. Еще одну камеру тигр приметил во время прогулки с матерью. Но подобраться к ней не смог из-за глубокого снега.

- Третью по счету ловушку полосатый утащил с собой в неизвестном направлении. Снял он ее, срезав когтем ремень, которым устройство крепилось к дереву, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Третью уничтоженную камеру до сих пор не могут найти Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Гулливеры», а ходят с мамой: семейство тигров обнаружили на прогулке в Хабаровском крае

Пока дочь тигрицы Желтобокой охотится в одиночестве, двое юных самцов следуют хвостиком за матерью (подробнее)

Гулявший по дорогам одинокий тигренок нашел маму в Хабаровском крае

Малыш лениво убегал от автомобилистов и прятался в сугробах (подробнее)