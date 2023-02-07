Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья7 февраля 2023 4:29

Новое нападение тигра-вандала: редкий хищник продолжает уничтожать технику в Хабаровском крае

Амурский тигр украл фотоловушку на Дурмине в Хабаровском крае
Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровском крае появился тигр-вандал. У двухлетнего самца какое-то особое отношение к технике - краснокнижный зверь уничтожает на своем пути фотоловушки. То ли не желает, чтобы подробности его частной жизни становились достоянием общественности, то ли им движет любопытство.

Хищник уничтожил две камеры

Хищник уничтожил две камеры

Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Полосатый вандал - сын тигрицы Желтобокой из Дурминского лесоохотхозяйства. Самец вместе с братом два года провел под опекой матери. За это время тигры так отъелись, что их в шутку прозвали «Гулливерами» - настолько внушительными стали хищники. Сейчас оба взрослых зверя покинули семейное гнездо и создают собственные охотничьи участки. Но хоть тигры и выросли, замашки у того самого вандала остались прежние.

Две камеры тигр разобрал

Две камеры тигр разобрал

Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Хулиган не жаловал технику с малых лет. Две автоматические камеры тигр разломал на месте и оставил их части для сотрудников лесоохотхозяйства. На одной фотоловушке сохранилась карта памяти, благодаря чему стало известно, кто ломает технику. Еще одну камеру тигр приметил во время прогулки с матерью. Но подобраться к ней не смог из-за глубокого снега.

- Третью по счету ловушку полосатый утащил с собой в неизвестном направлении. Снял он ее, срезав когтем ремень, которым устройство крепилось к дереву, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Третью уничтоженную камеру до сих пор не могут найти

Третью уничтоженную камеру до сих пор не могут найти

Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Гулливеры», а ходят с мамой: семейство тигров обнаружили на прогулке в Хабаровском крае

Пока дочь тигрицы Желтобокой охотится в одиночестве, двое юных самцов следуют хвостиком за матерью (подробнее)

Гулявший по дорогам одинокий тигренок нашел маму в Хабаровском крае

Малыш лениво убегал от автомобилистов и прятался в сугробах (подробнее)

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу