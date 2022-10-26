Защитила сына и получила срок: жительница Магаданской области приговорена за нападение на мужа

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебным процессом закончились домашние разборки для жительницы села Верхний Сеймчан. Она осуждена по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой нападения стал собственный муж.

Скандал разразился еще 14 мая 2022 года из-за неприязни главы семейства к новой избраннице сына. Девушка не понравилась отцу, о чем он дал понять своему отпрыску.

- В ходе распития алкогольных напитков разговор перетек в потасовку. В конфликт между сыном и мужем вмешалась 51-летняя мать, которая нанесла последнему удар кухонным ножом в область грудной клетки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Стародумова, старший помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию со СМИ.

Когда женщина осознала, что натворила, то сразу же вызвала скорую помощь. Фельдшер, осмотрев пострадавшего, сообщила о случившемся в полицию. 55-летний мужчина был госпитализирован.

Прокуратура Среднеканского района Магаданской области поддержала обвинение по уголовному делу по статье об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом».

С учетом собранных доказательств и признательных показаний суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и шесть месяцев.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Обвинил в своих выходках любимую: житель Биробиджана начал крушить город после ссоры с девушкой

Вандала из Биробиджана осудили на 27 тысяч рублей за порчу остановки (подробнее)

Кровавая любовная драма: жительница Хабаровска изрезала милого ножом и бросила умирать в подъезде

Жительницу Хабаровска осудили за покушение на убийство своего возлюбленного (подробнее)

Едва не сжег заживо: в Хабаровске мстительный гость спалил дом друзей, которые не пустили его пить водку

Жителя Хабаровска задержали за поджог дома с людьми (подробнее)