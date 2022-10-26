Сварился в кипятке: мужчина погиб из-за гнилой трубы и бездействия «управляйки» в Хабаровском крае

Трубу с горячей водой прорвало в туалете Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Города юности, которая занимала должность инженера технического надзора управляющей компании.

По версии следствия, 7 декабря 2021 года обвиняемая получила заявку от жильца одной из квартир на Зейской в Комсомольске-на-Амуре о прорыве трубы горячего водоснабжения.

- Десятиэтажный дом на Зейской - 1989 года постройки. Специалист подрядной организации выехал на место прорыва 8 декабря. «Управляйка» дала поручение заменить часть трубы, стояка в туалете, несмотря на то, что его износ составлял чуть более 30 процентов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

При этом сама обвиняемая не посещала место возникновения коммунальной аварии, чтобы установить объем работ для обеспечения безопасности жильцов. Стояк установили, но, как выяснилось позднее, требовалась полная замена трубы из-за того, что она была повреждена ржавчиной.

В новогоднюю ночь произошел еще один прорыв горячей воды на стыке вентиля. В этот момент в туалете находился 49-летний мужчина, который проживал в квартире. Он получил термический ожог более 80 процентов тела. От полученных травм пострадавший скончался в больнице спустя сутки.

- Обвиняемая свою вину не признает и отказывается от дачи показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции.

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» передано в Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре для дальнейшего рассмотрения.

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