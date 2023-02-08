«Амур» закрепился в зоне плей-офф Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Регулярный чемпионат КХЛ уже выходит на финишную прямую. «Амур» отправился на выезд по маршруту Ярославль-Казань-Череповец. Первым соперником стал «Локомотив», который борется за второе место в Западной конференции и преимущество своей площадки в плей-офф.

«Амур» подошел к поединку с серией из трех побед подряд и четырех игр с набранными очками. Матч должен был стать соревнованием лучшей обороны лиги и зрелищного, но не самого эффективного молодого нападения «тигров». Дополнительный стимул для просмотра игры стало очное противостояние двух претендентов на титул «лучшего новичка сезона» - Степана Никулина из «Локомотива» и «дальневосточника» Ярослава Лихачева, которого с Ярославлем связывает не только клуб, но и родной дом.

Хозяева льда начали встречу первым номером, постоянно создавая проблемы в зоне «тигров». Оборона и мастерство Яниса Калниньша спасали ворота от «шального снаряда». Статус-кво сохранился до 11-ой минуты. Во время обычного вброса в зону, шайба попала в лицо Глебу Корягину. Это сыграло на руку Артуру Каюмову, который обошел защитников и отличился.

Пропущенный гол помог гостям раскрепоститься. Полученное численное преимущество могло перерасти в качественный результат, но все же на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Локомотива».

Во втором периоде «Амур» существенно добавил в движении. Несмотря на крепкую оборону «железнодорожников», «тигры» создавали опасные моменты. Однако количество не переросло в качество и период закончился с тем же счетом.

Третий игровой отрезок должен был стать моментом истины для гостей. Подопечные Вадима Епанчицева усилили свое давление на соперников, чем заставили их нарушать правила. Два подряд удаления «Локомотива» принесли свои плоды. Сергей Дубакин от борта нашел передачей Никиту Гребенкина на противоположном конце зоны «Локомотива». Оценив обстановку, молодой форвард не стал наносить бросок, а выдал шайбу на ход Яну Дрозгу, которому оставалось только попасть по пустым воротам - 1:1.

Оставшееся время команды то и дело щекотали друг другу нервы, но ближе всего к заветному результату был «Амур». Основного времени не хватило, чтобы выявить победителя.

В дополнительной пятиминутке «тигры» чуть было не пробили голкипера «Локомотива» Ивана Бочарова, но этот решающий момент чудом превратился в контратаку «железнодорожников». Максим Шалунов вышел на рандеву с Янисом Калниньшем. Форвард хладнокровно раскачал голкипера и «с лопаты» положил шайбу в ворота.

«Амур» пополнил свой баланс одним набранным очком и закрепился в зоне плей-офф, имея один матч в запасе от преследователей.

Следующую игру дальневосточники проведут с казанским «Ак Барсом», который набрал уверенный ход во второй половине сезона. Матч состоится 9 февраля в Казани.

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