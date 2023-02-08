«Пособие» как вложиться и прогореть: мужчина потерял 17 миллионов рублей из-за доверчивости в Магаданской области

В течение месяца пострадавший успел перевести 17 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделение полиции обратился безработный 46-летний житель поселка Сокол. История мужчины была бы типичным рассказом про мошенников, но не в этот раз. Нередко правоохранителям попадаются случаи с использованием криптовалют, но чтобы в таком масштабе - удивительное «везение».

Злополучный звонок раздался в конце декабря 2022 года. Алексей (имя изменено - прим. ред.) поднял трубку и услышал предложение об инновационном вложении. Подвешенный язык и глубокое знание терминологии позволили звонящему заинтересовать и протолкнуть колымчанина по воронке продаж.

- Пострадавшего перевели на трейдера, который представился Кириллом. Он рассказал, чем занимается, и сказал, что будет оказывать помощь клиенту на всех этапах инвестирования. Так на имя Алексея была зарегистрирована учетная запись на одной известной площадке по покупке криптовалюты, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Болотина, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Магаданской области.

Разумеется, пострадавший не владел всеми тонкостями работы с цифровыми активами, но желание получить сверхдоход превысило тягу к работе, поэтому он начал следовать инструкциям, которые по телефону озвучивал Кирилл.

- Алексей знал о подобных случаях мошенничества из средств массовой информации, но сотрудники инвестиционной компании оказались крайне убедительными, что и заставило его поверить «грамотным специалистам».

В течение месяца потерпевший за рубли покупал криптовалюту USDT (цифровой аналог доллара США от компании Tether - прим. ред.) и после этого переводил на криптовалютные кошельки, которые, как установили правоохранители, были зарегистрированы на третьих лиц за пределами России.

Как известно, обещания высокой доходности при минимальных трудозатратах - явный признак мошенничества. Так получилось и в этот раз. Спустя месяц Алексей решил вывести часть вложенных средств, но сделать этого не удалось, ведь все активы были в руках злоумышленников.

- Мужчина за короткий срок вложил порядка 17 миллионов рублей. Часть этих средств была личными сбережениями пострадавшего. Более 10 миллионов рублей были заемными: кредиты в банках и взятые в долг деньги у друзей и знакомых.

Следователи ОМВД России по Магадану завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и уже начали проводить мероприятия по установке причастных к преступлению лиц.

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