Килограмм дешевле литра? Производители молока могут идти на хитрости ради выгоды в Хабаровском крае

Производители начали уменьшать объем продукции Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Цены с каждым днем в магазинах становятся все выше и выше, поэтому некоторые предприниматели идут на хитрости, чтобы показывать сохраняющуюся стоимость продукции на полке. Например, молоко с недавних пор на своей упаковке гласит о массе жидкости, а не только об объеме.

Невнимательные покупатели видят «единицу» на коробке или бутылке и по привычке кладут в корзину, не особо задумываясь о том, что указан вес. При этом один килограмм напитка из-за более высокой плотности занимает объем меньше литра. В условиях удорожания сырья для производства такие хитрости помогают бизнесменам немного экономить. Хотя для некоторых из них это может обернуться штрафами.

- Существует технический регламент таможенного союза, в котором указано, что выбор величины количества упакованной пищевой продукции, за исключением пищевой продукции, продаваемой поштучно, осуществляется с учетом определенных правил. Если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем. Если пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции, то указывается, либо ее объем, либо масса. В случае с твердыми, сыпучими или смесью твердого и жидкого вещества, то указывается масса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На упаковке должен быть указан объем, либо объем и масса Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

В хабаровских магазинах массовых нарушений пока обнаружено не было, однако встретить такую продукцию в торговых точках реально. По большей части предприниматели стараются указывать обе величины на упаковке, чтобы запутать потребителя.

- В Хабаровске обращений по молоку пока не поступало. По правилам допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например масса и количество штук, масса и объем.

Если покупатель увидит только массу на пачке молока, то тут уже имеет речь о нарушении регламента. Это может быть поводом для подачи жалобы в управление Роспотребнадзора.

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