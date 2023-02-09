«СКА-Нефтяник» занимает первое место в чемпионате России Фото: пресс-служба ХК «Уральский трубник»

Для дальневосточников выезды в Первоуральск никогда не были легкой прогулкой. Даже в последнее время, когда классы команд стали несопоставимыми. Уральцы на своем льду умудряются навязывать хабаровчанам серьезную борьбу.

Для игроков и тренерского штаба «СКА-Нефтяника» этот матч стал ответственным, ведь впереди сложное противостояние с красноярским «Енисеем», от которого может зависеть итоговое положение в турнирной таблице.

Слегка измененный состав «армейцев» встретил организованную и самоотверженную игру уральцев в обороне. Об этом говорили и цифры на табло. До 40-й минуты на экране красовались нули. Лишь в самой концовке тайма подопечным Михаила Пашкина удалось найти бреши в защитных рядах хозяев поля. Первый гол в ворота «Уральского трубника» забил защитник Максим Рязанов. Угловой на последней минуте позволил капитану «СКА-Нефтяника» Юрию Шардакову пополнить свой бомбардирский счет.

Во втором игровом отрезке игра продолжилась на встречных курсах. Два подряд пенальти позволили хабаровчанам немного выдохнуть. Отличившимися игроками стали Владимир Каланчин и Юрий Шардаков. Однако только стоило гостям взять небольшую передышку, как уральцы с разницей в 10 минут отыграли два гола, вернув интригу в игру.

Но планам игроков из Первоуральска на достойный результат не суждено было сбыться. Удар капитана «СКА-Нефтяника» угодил точно в ворота и позволил отпраздновать хет-трик. Такой расклад буквально поверг соперника в шок. На 82-й и 87-й минутах Владимир Каланчин провел филигранные атаки и оба раза пробил вратаря «Уральского трубника». Активные действия также позволили оформить хет-трик по итогам встречи.

«СКА-Нефтяник» одержал очередную победу и сохранил за собой первое место в турнирной таблице. Уже 11 февраля хабаровским хоккеистам предстоит встретиться с принципиальным соперником - «Енисеем». Ближайший преследователь дальневосточников, «Кузбасс» из Кемерово, отстает на одно очко и имеет матч в запасе.

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