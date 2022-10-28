Хотел заработать, но был пойман: бывший чиновник попался на «хитрой» закупке техники в Хабаровском крае

Экс-чиновник не отменил невыгодную закупку Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Центральный районный суд Хабаровска огласил приговор 60-летнему местному жителю, который занимал пост руководителя управления лесами правительства Хабаровского края. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Было установлено, что в сентябре 2020 года руководитель распорядился провести закупку пяти единиц снегоболотоходной гусеничной техники на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.

Однако подсудимый точно знал и отдавал себе отчет, ведь двумя месяцами ранее он покупал аналогичную технику, но в два раза дешевле. В июне 2020 года автопарк был пополнен на 10 гусеничных вездеходов. Для их приобретения было выделено 39,7 миллиона рублей. Несмотря на это, руководитель не учел результаты предыдущих контрактов и не отменил закупку.

Противоправные действия подсудимого нанесли финансовый ущерб бюджету Хабаровского края на сумму 10,4 миллиона рублей.

Учитывая показания участников процесса, суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

- Министерству лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края судом разъяснено право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства. Ведомство заявит иск на 10 437 450 рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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