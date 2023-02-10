«Амур» пытается удержаться в восьмерке для выхода в плей-офф Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Выездная серия «Амура» выдалась богатой на лидеров чемпионата. Подопечные Вадима Епанчинцева встретились с лидером Восточной конференции - казанским «Ак Барсом». Первая половина чемпионата у команды из Татарстана не задалась, но после назначения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» набрал отличный ход и вышел на первое место, получив статус самой «забивающей» команды конференции.

Перед началом игры состав «Амура» по причине болезни лишился одного из ведущих форвардов - Никиты Гребенкина. Однако «тигры» по ходу сезона успели доказать, что трудности делают коллектив только сильнее.

Первый период начался с давления хозяев площадки. Несмотря на территориальное преимущество, создать что-то стоящее в зоне дальневосточников казанцам не удалось. Обилие силовых приемов заставило борты «Татнефть Арены» трещать.

Уже на девятой минуте Ким Ли продемонстрировал свое умение разгонять атаки. Уйдя от двух соперников, дальневосточный защитник пронесся с шайбой в чужую зону, выдал передачу на Барулина, который перевел ее на Лапина. Форвард оказался точен, и «Амур» вырвался вперед.

Второй период стал настоящим испытанием - как для игроков, так и для болельщиков. Ошибка вратаря казанцев Мифтахова стоила команде из Казани еще одной пропущенной шайбы. Начеку оказался Иван Николишин, который отправил снаряд точно в цель. Позже начались две минуты форменного безобразия. Вячеслав Войнов на выходе из своей зоны отдал длинную передачу на Семенова. Форвард сделал легкую скидку на партнера по команде, и Артем Лукоянов прошил Яниса Калниньша - 2:1. Буквально через минуту борьба за воротами «Амура» позволила выйти Илье Сафонову на убойную позицию и сравнять счет во встрече - 2:2.

Чудом ничейный счет удержался до конца перерыва. Моменты были у обеих команд. Считанные сантиметры отделили Ярослава Лихачева от эффектного «лакросса». Шайба угодила в грудь вратарю. Открытый атакующий хоккей выглядел очень интересно на радость болельщикам.

В третьем периоде команды чуть сбавили обороты и упростили игру. Неизменным выглядело лишь то, что «Амур» не хотел уступать и старался сделать все, чтобы одолеть именитого и грозного соперника. Выверенные действия дальневосточников продлились до 53-й минуты. Расслабленность в своей зоне оказалась наказуемой. В роли палача выступил Дмитрий Воронков, который обокрал защитника Виктора Балдаева и пустил шайбу в притирку со штангой, огорчив Калниньша.

По инерции последовал и четвертый гол хозяев. И вновь красный фонарь за воротами зажегся из-за ошибки в собственной зоне. Казанцы разыграли до верного и под радостные возгласы трибун уже мысленно готовились к следующему матчу.

Дальневосточники приложили титанические усилия, чтобы вернуться в игру. За четыре минуты до конца тренерский штаб «Амура» принял решение снять вратаря. Численное преимущество не принесло своих плодов, ведь каждый поклонник хоккея знает, как «Ак Барс» может закрыться в обороне.

«Амур» сохранил за собой восьмую строчку в восточной конференции, но соперники наступают на пятки. Заключительный матч выездной серии, в которой необходимо набирать очки, пройдет в субботу, 11 февраля, в Череповце против местной «Северстали».

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