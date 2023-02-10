В больнице с черепно-мозговой травмой: стал известен диагноз пятимесячной девочки, которую избил и порезал отец в Амурске

Ребенок госпитализирован, ему необходимо обследование и лечение

Избитая отцом малышка из Амурска до сих пор находится в больнице. Напомним, что в ночь на 4 февраля пятимесячную девочку избили и порезали ножом. В истязании младенца подозревают 20-летнего отца ребенка.

СИНЯКИ

По предварительной версии, 3 февраля 20-летняя мама малышки получила деньги и купила на них алкоголь. Вместе с мужем они выпивали до глубокой ночи, пока спиртное не закончилось. Желание выпить еще никуда не делось, поэтому девушка ушла в магазин за добавкой.

Жена долго не возвращалась, и парень начал злиться. Он начал поиски супруги, но они не увенчались успехом. Тогда пьяный отец выместил злость на пятимесячной дочери. Когда успокоился, лег спать. Мать девочки вернулась лишь днем.

По словам знакомых с ситуацией людей, избитого ребенка нашли соседи. Как они попали в квартиру - пока неизвестно. Предположительно, фотографии повреждений на лице ребенка тоже сделали соседи. На кадрах у девочки видны порез и синяк. Также речь шла о следах зубов на щеке.

- Ребенок госпитализирован, ему необходимо обследование и лечение. Врачи поставили диагноз «линейный перелом в лобно-височной области». Младенец находится с бабушкой, мать поставлена на учет, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

РЕАКЦИЯ

По факту избиения малышки заведено уголовное дело. СКР даст всестороннюю оценку действиям родителей. Идут допросы свидетелей и подозреваемых. Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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