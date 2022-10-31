Дон Жуан - неудачник: мужчина из Хабаровска попросил у мамы денег на свидание, но девушка оказалась фальшивкой

Мужчина нарвался на аферистку в сети Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Хабаровска познакомился с девушкой на сайте знакомств. Завязавшаяся переписка медленно, но верно двигалась в сторону развиртуализации. И вопреки сложившимся стереотипам дама сама предложила первую встречу. Даже выбрала место.

Молодой человек немного опешил от такого развития событий, но согласился. Как часто симпатичные девушки сами проявляют инициативу? Программа встречи намечалась культурная - поход в театр. Как истинный джентльмен, мужчина заявил, что самостоятельно займется покупкой билетов. Спустя несколько минут таинственная незнакомка прислала сообщение со ссылкой, перейдя по которой, можно было приобрести билеты на спектакль.

Окрыленный скорой встречей кавалер обратился за помощью к своей маме, так как у него нет своей банковской карты. Мужчина пообещал возместить все затраты чуть позже.

- В полицию обратилась 69-летняя жительница Хабаровска с заявлением о мошеннических действиях. Перейдя по ссылке, которую ей прислал сын, женщина ввела данные банковской карты и подтвердила операцию оплаты. С нее списались 8 400 рублей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Как оказалось, с карты пенсионерки списались все денежные средства. После оплаты дорогих билетов девушка перестала выходить на связь. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция по этой статье подразумевает наказание в виде пяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

УМВД России по Хабаровску напоминает, что гражданам следует внимательнее относиться к разного рода подозрительным ссылкам и соблюдать гигиену в Сети. В последнее время на территории региона участились случаи мошенничества с переходом на фишинговые сайты. После ввода информации злоумышленники получают возможность воспользоваться персональными данными или получить доступ к банковской карте с дальнейшим хищением денежных средств.

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