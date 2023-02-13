Обольститель из Сети: как брачный аферист развел будущих невест из Хабаровска

Мужчина использовал вымышленные данные для сайта знакомств Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Приморского края, даже находясь в колонии строгого режима, умудрился совершить несколько серьезных преступлений в отношении незамужних жительниц Хабаровского края.

43-летний Владимир (имя изменено - прим. ред.) большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы. Хищение чужого имущества привело Вову на скамью подсудимых еще в далеком 1994 году, когда ему было 14 лет. Отбыв наказание, приморец недолго пробыл на воле. В 2007 году он был осужден на 19 лет колонии строгого режима за два убийства.

В период с апреля 2017 по май 2019 года Владимир занялся другим видом противоправной деятельности.

- На популярных сайтах знакомств он размещал вымышленные анкеты, для которых использовал фотографии и данные других людей. Целью мужчины были жительницы Хабаровска, которые также искали на этих ресурсах знакомства для серьезных отношений, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Откликнувшиеся жертвы, подобно героиням сериалов, попадались на крючок искусного обольстителя, который предлагал перенести общение в мессенджеры.

В течение одного-двух месяцев с будущими жертвами велась переписка, в которых злоумышленник представлялся действующим офицером спецслужб, военным с боевым опытом или предпринимателем. Он предлагал женщинам пройти ступенчатое испытание, объяснив это тем, что ранее имел болезненный опыт взаимоотношений с женщинами. По его словам, работа с психологами помогла разработать такой алгоритм.

Для проверки серьезности чувств мужчина просил потерпевших высылать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пин-коды, пароли доступа в мобильные сервисы, а также фотографии и видеозаписи интимного характера.

- Жительницы Хабаровска были выбраны неслучайно. Установлено, что у одного из заключенных, который также находится в колонии, в городе проживают родственники. Именно через них осуществлялась передача денежных средств, которые после отправлялись супруге подсудимого во Владивосток, - рассказали в УМВД.

Одна из жертв прониклась к злоумышленнику и выполнила необычную просьбу. По легенде, выдуманной аферистом, он часто ездил в боевые командировки, где не исключалось попадание в плен. Таким образом он хотел удостовериться, что будущая «избранница» сможет его выкупить.

Сразу после передачи денег Владимир прекращал переписку с жертвами.

- Он признавался, что находится в колонии, и угрожал потерпевшим слить компрометирующие материалы в Сеть, чтобы те не обращались в правоохранительные органы, - сообщили в полиции.

Похищенные деньги пошли на покупку квартиры и автомобиля для законной супруги преступника. Оставшуюся часть денег он тратил на личные нужды и ставки на спортивных тотализаторах.

Пресечь незаконную деятельность удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Хабаровску. Злоумышленник был этапирован в краевую столицу для проведения следственных действий. За время расследования была установлена причастность к пяти эпизодам мошенничества. На имущество, принадлежащее обвиняемому, был наложен арест.

Три потерпевшие женщины через курьера передали по три миллиона рублей, а две - по 700 тысяч рублей. Суд признал афериста виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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