Получил нож в спину: две женщины напали на мужчину под камерами наблюдения в Николаевске

Момент нападения двух женщин с ножом на мужчину попал на видео в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

Ночные разборки в Николаевске попали на камеры видеонаблюдения. В объективе – молодой мужчина и две женщины, которые выясняют отношения на улице в 20-градусный мороз. Внезапно у одной из участниц конфликта в руках появляется нож, который она без раздумий вонзает в спину оппонента.

Ссора между тремя жителями Николаевска, видео которой выложили в местном телеграм-канале, происходит 3 января поздним вечером, примерно в 22:40. Две женщины, не обращая внимания на камеры наблюдения, выжидают направляющегося в их сторону мужчину. Одна из них прячется, сидя на снегу за остановкой. Рядом с ней лежит нож. Ее подруга сначала скрывается из поля зрения камеры, уходя в сторону их «жертвы».

Через пару секунд в объективе появляется мужчина и проходит мимо, не замечая притаившуюся угрозу. Женщина выскочила из укрытия и попыталась ударить ножом молодого человека. Первая попытка обернулась провалом, а вот вторая – поразила цель. Оружие воткнулось в плечо мужчины, от чего тот пошатнулся и слегка присел. В это т момент подоспела подруга налетчицы. Пострадавший попытался уйти, но женщины догнали его, решив забрать нож. Одна из них ухватилась за рукоять и вытащила оружие, после чего обе обидчицы поспешили прочь.

Мужчина ушел в противоположном направлении. Судя по его ровной походке, травма оказалась несерьезной. Некоторые пользователи, посмотревшие видео, предположили, что нож попал в капюшон куртки, и это уберегло пострадавшего от тяжелого ранения.

Предыстория, как и развязка этого конфликта, остается неизвестной. В комментариях под видео пишут, что мужчина был провокатором ссоры и сам «не раз прикладывал руки» к одной из участниц ролика. Но как бы ни было на самом деле, закон запрещает вершить самосуд. Поступок женщин осудили. Пользователи надеются, что эта ситуация не останется без внимания полиции.

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