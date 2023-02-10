Надежда еще теплится: неожиданный поворот в деле о пропавших рыбаках в Хабаровском крае

Шесть дней никто не знал, в каком направлении уехали мужчины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поиски двоих пропавших в Хабаровском крае рыбаков привели спасателей к месту затопления машины. Целый день водолазы исследовали дно Амура и наконец-то нашли автомобиль исчезнувших мужчин. Предмет в реке нашли с помощью бомбоискателя, но не были уверены, что это тот самый «Сузуки», на котором рыбаки приехали на место.

На месте работала группа спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, 61-летний Виктор и 73-летний Александр 3 февраля отправились на рыбалку. Последний раз один из мужчин звонил своему сыну 4 февраля, чтобы сказать, что они возвращаются в город. С тех пор о них больше ничего не слышали. Родственники забили тревогу и спасатели начали масштабные поиски в тот же день.

Спасательная операция длится уже шесть дней, за это время было исследовано более 480 километров территорий от Хабаровска до Сикачи-Аляна. Наземные группы прочесывали местность и берег Амура, вертолеты и беспилотники искали зацепки с воздуха. В поисках участвуют сотрудники МЧС, полицейские, а также волонтеры.

Наконец, 9 февраля в деле случился прорыв. Спасатели с помощью магнитометрического прибора (бомбоискателя - прим. ред.) установили, что на одном из участков подо льдом лежит предмет размером три-четыре метра в длину. Они предположили, что это может быть машина пропавших рыбаков.

Сначала дно изучили снаружи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

10 февраля на место прибыли водолазы. Дайверы сделали прорубь, после чего нырнули в ледяную реку в районе острова Виноградовского и протоки Прямая. В первый раз вниз нырнули двое сотрудников, которые и сообщили, что предмет – машина.

- Мы обошли весь автомобиль по кругу. У него разбито переднее левое пассажирское стекло, все остальные двери открыты. Мы прощупали весь салон, открыли багажник, достали все его содержимое, но никого внутри машины не обнаружили, – рассказал Евгений Верховых, водолаз поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водолаз Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После этого был совершен второй спуск и осмотрено дно реки. Одной из версий расследования стало предположение о том, что рыбаки пытались спасти из тонущей машины и их снесло течением.

- Проведение осмотра осложнялось низкой видимостью, очень сильным течением, замусоренным и заиленым дном. Было проверено пространство непосредственно подо льдом у поверхности реки, дна ближе к берегу дальше вниз по течению реки. Ничего обнаружить не удалось, – сказал Сергей Баймурзин, водолаз поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До сих пор достоверно не установлено, где находятся мужчины. Поиски продолжаются. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Работа требовала внимательности и скрупулезности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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