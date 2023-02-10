Новая улика в деле о пропавших рыбаках: спасатели нашли предмет на дне Амура в Хабаровском крае

На место прибыли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжаются поиски двух пропавших рыбаков, уехавших к селу Воронежское-3, но так и не вернувшихся домой. 61-летний Виктор и 73-летний Александр 3 февраля отправились на рыбалку на серебристом «Сузуки». Последний раз один из мужчин звонил своему сыну 4 февраля, чтобы сказать, что они возвращаются в город. С тех пор о них больше ничего не слышали.

На обширной территории поиска не было никаких следов мужчин Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В тот же день начались масштабные поиски. Пропавших рыбаков ищут спасатели МЧС, полиция и волонтеры. За шесть дней было исследовано 480 квадратных километров территорий от Хабаровска до Сикачи-Аляна. Несколько групп работали на месте, осматривая 200 километров земли, включая акваторию, протоки и берег реки. Также поиски велись с вертолета Ми-8 и с помощью беспилотников. За это время не удавалось найти никаких зацепок: не было ни следов машины, ни предметов одежды, другие группы рыбаков тоже ничего не видели.

9 февраля спасатели осмотрели береговую линию Амура от острова Виноградовского и до протоки Прямая. На лед они выходили на снегоходе, а с собой сотрудники взяли магнитометрический прибор (бомбоискатель - прим. ред.). Им проверили толщу льда на реке и обнаружили первую зацепку в деле. Предположительно найдено место, где автомобиль рыбаков мог провалиться под воду.

Предмет нашли бомбоискателем Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Найден металлический предмет примерно на глубине пяти метров. Сигнал прибора в этом месте очень отчетливый. Этот предмет достаточно большой, примерно три или четыре метра, имеет начало и окончание. Возможно, это автомобиль или, например, большая труба. Точнее без визуального осмотра сказать трудно, - рассказал Сергей Табилов, спасатель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

10 февраля на этот участок прибыли водолазы со специальным снаряжением и барокамерой. Они осмотрят дно Амура и предмет, который удалось найти под водой. Для этого на месте работают 12 человек, среди которых есть водолазный врач. Сейчас на льду оборудуют прорубь, а затем начнется спуск. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

Теперь сотрудникам предстоит сделать прорубь, чтобы нырнуть под воду Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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