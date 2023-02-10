Спасатели ищут мужчин сутками напролет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Следственный комитет завел уголовное дело после пропажи двоих рыбаков в Хабаровском крае. 61-летнего Виктора и 73-летнего Александра разыскивают с 4 февраля, тогда они в последний раз выходили на связь с родственниками, чтобы сообщить, что едут домой. Назад они так и не вернулись.

Спасательная операция длится уже шесть дней, за это время было исследовано более 480 километров прибрежных территорий от Хабаровска до населенного пункта Сикачи-Алян. Мужчин искали с земли и с воздуха. 10 февраля в деле произошло значимое изменение: была найдена машина, серебристый «Сузуки», на которой рыбаки уехали к Амуру. Нашли автомобиль на дне реки в районе острова Виноградовского и протоки Прямая.

Водолазы исследовали машину и дно реки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В Железнодорожном районе Хабаровска возбуждено уголовное дело в целях установления полной картины безвестного исчезновения двух ранее пропавших мужчин. Следственная группа при участии следователей-криминалистов управления приступили к проведению комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

В машине мужчин не обнаружили. По одной из версий, мужчин могло унести течением после того, как машина начала тонуть, а они пытались выбраться. На данный момент продолжаются поиски. К делу подключились следователи. Также в спасательной операции участвуют сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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