Завелся собачий король: свора псов, живущих у пожилого мужчины, пугает жителей Комсомольска

Собаки принадлежат, и в то же время нет, пожилому жителю города Фото: скриншот из видео

Свой «властелин» бездомных собак объявился в Комсомольске-на-Амуре. Пожилой мужчина выгуливает свору псов прямо в центре города без намордников и поводков. Животные нередко нападают на случайных прохожих.

- Эта стая появилась лет пять назад. Впервые я увидел эту свору весной 2018 года. Не знаю, где конкретно они обитают, но периодически вижу в разных частях центрального района, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, житель Комсомольска-на-Амуре.

Спустя несколько лет ситуация не изменилась.

- Специалисты-отловщики вместе с сотрудниками ветеринарии в прошлом году выезжали на место по жалобам местных жителей на агрессивных собак. Стая живет на территории частного дома пожилого гражданина. Несколько собак вылезло из пристройки к дому. Изъять всех не удалось, потому что владелец не разрешил их отлавливать. Да и необходимо иметь официальный документ, который позволит это сделать. Например, решение суда. Мужчину удалось уговорить отдать только одну собаку на стерилизацию, которую позже ему вернули. Непонятно, кто помогает с питанием для животных. Информацию о необходимости выгуливать животных в намордниках и на поводках пожилой гражданин принял, но, как видно, ситуация не изменилась, - рассказали «КП» - Хабаровск» в организации «Спецавтохозяйство», занимающейся отловом безнадзорных животных.

Местные жители, которые часто сталкиваются со стаей, жалуются, что участились случаи нападения на домашних животных. При этом обращений по отлову бродячих собак в управление ЖКХ администрации Комсомольска-на-Амуре в последнее время не поступало.

- Знакомая недавно наткнулась на эту стаю. Собаки ее облаяли, а пожилой мужчина просто прошел мимо, сделав вид, что собаки не его, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, жительница города.

Несмотря на всеобщее возмущение, находятся и защитники питомцев гражданина.

- Живу на Кирова. Часто вижу этого дедушку с «охраной». Ходит на почту за пенсией. Собаки на ступенях его спокойно ждут и никого не трогают, - прокомментировала Елена, жительница Комсомольска-на-Амуре.

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