«Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В День святого Валентина «Амур» начал заключительную домашнюю серию матчей, в рамках которой состоятся спаренные встречи с двумя грозными соперниками.

Первым на очереди стал «Автомобилист». Команда из Екатеринбурга уже обеспечила себе место в плей-офф, но очки ей необходимы для того, чтобы закрепить за собой преимущество домашнего льда. У «Амура» же задача другая - набрать максимальное количество очков, чтобы попасть в восьмерку, откуда совсем недавно потеснил «Нефтехимик».

Ряд игроков «тигров» остался в лазарете по состоянию здоровья, поэтому на помощь Гребенкина, Вихарева и Корягина рассчитывать не стоило.

Матч начался очень эффектно. Ярослав Лихачев не оставлял затею забросить в этом сезоне шайбу в стиле «лакросс». Вратарь соперников разгадал хитрый план молодого форварда и не позволил распечатать ворота, отбив шайбу шлемом. На этом красивые действия хоккеистов не закончились. Ян Дрозг как нож сквозь масло прошел оборону «Автомобилиста». Весь удар на себя пришлось принимать голкиперу.

У «шоферов» опасных моментов было не сильно меньше, однако Ян Калниньш купировал угрозы, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Под занавес первого периода Дрозг по левому борту убежал в атаку, на финте обыграл своих опекунов и выдал филигранную передачу на накатывавшегося Барулина. Форвард в касание переправил ее в «девятку» и открыл счет - 1:0.

Во втором периоде «Автомобилист» нажал на газ. Гости активно встречали «тигров» в средней зоне, охотно шли в отбор и качественно комбинировали в зоне дальневосточников.

На 27-й минуте атакующая карусель закружила голову хабаровчанам. Наброс за ворота от Голышева позволил придумать комбинацию, которую замыкал все тот же Анатолий Голышев. Нападающий, оставшийся без опеки, со второй попытки смог пробить вратаря и сравнять счет. На второй перерыв коллективы ушли с единицами на табло.

Третий период начался для «Амура» с большинства. «Тигры» не смогли порадовать трибуны игрой в неравных составах, но с выходом пятого полевого смогли «оторваться» по полной. На 46-й минуте Иван Николишин мощным броском чуть не разорвал сетку и вывел хабаровчан вперед. Но радость продлилась недолго. Четыре минуты спустя «Автомобилист» навязал борьбу в зоне хозяев и смог отобрать шайбу. И вновь один форвард остался без присмотра. Алексей Макеев без труда переиграл Калниньша и вновь восстановил паритет.

На этом результативные действия не закончились. За восемь минут до конца основного времени Педан зарядил от синей линии и прошил вратаря «шоферов». Этот гол поставил точку в первой встрече команд - 3:2 в пользу «Амура».

«Тигры» вновь поднялись на восьмую строчку в Восточной конференции, оторвавшись на два очка от преследователей. Следующий матч подопечные Вадима Епанчинцева проведут 16 февраля на льду «Платинум Арены».

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