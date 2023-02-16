Фальшивые эскорт-услуги: житель Хабаровска стал жертвой мошенников при поиске подруг

Мужчина отдал 220 тысяч рублей мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одинокий житель Индустриального района Хабаровска хотел провести вечер в увеселительном заведении. Идти одному показалось ему сомнительной затеей, поэтому поиском компании он занялся в интернете, даже не подозревая, что верить рекламе не всегда безопасно.

- С вечера 10 февраля по 11 февраля потерпевший увидел рекламу сайта, на котором предлагались услуги по женскому сопровождению мужчин в различные заведения. На странице был указан номер сотового телефона. На другом конце провода мужчина представился менеджером организации, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Незнакомец подтвердил, что интересующие клиента услуги предоставляются в Хабаровске. По правилам организации требовалось внесение предоплаты. Она должна была вноситься на номер телефона, который был озвучен в ходе разговора.

- В ходе технических мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что номер, на который совершался звонок, зарегистрирован в Тамбове. А тот, на который вносилась предоплата - в Москве.

Чуть позже менеджер сам перезвонил дальневосточнику, попросил произвести полную оплату услуг девушек и продиктовал номер банковской карты. Клиент послушно выполнил перевод и стал ждать. При очередном звонке ему сказали, что из-за технического сбоя оплата не прошла, и попросили повторить процедуру.

- Житель города еще раз отправил деньги. В общей сложности он потратил 220 тысяч рублей посредством переводов через мобильный банк. Запрашиваемых услуг он так и не получил, а связь с менеджером прервалась. Телефоны, указанные на сайте, перестали отвечать.

Уже 12 февраля мужчина обратился в полицию с заявлением. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали розыск причастных к преступлению лиц.

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