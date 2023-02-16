Отелло из глубинки: обманутый лесоруб жестоко отомстил неверной возлюбленной в Хабаровском крае

Мужчина уехал на вахту в лес, а когда вернулся, узнал, что милая не верна...
Фото: Иван МАКЕЕВ
Классическая история неверности, на которой основываются даже анекдоты, всегда связана с командированным мужем и неверной возлюбленной. Обычно вернувшийся с вахты муж застает вторую половинку в объятиях другого мужчины и в ярости, ослепленный обидой предательства, пытается свою женщину наказать.
К слову, чувство ревности и то, на что способен человек в его порыве, ярко представлены и у великих классиков, вспомнить даже шекспировских Отелло и Дездемону. Их отношения и то, что Отелло задушил любимую из ревности, будто символизирует месть всех обманутых мужчин.
Как оказалось, шекспировские трагедии встречаются и сейчас. В Хабаровском крае мужчина за неверность голыми руками задушил свою вторую половинку.
Как стало известно «КП» - Хабаровск», лесоруб ничего не подозревал, спокойно отправился работать на вахту, оставив дома свою возлюбленную, а когда вернулся, узнал, что она несколько ночей подряд провела в постели с его другом. Ярость ослепила мужчину.
- Он работал вахтовым методом лесорубом, вернувшись, узнал, что его благоверная несколько дней ночевала у его друга. Выяснения отношений переросли в ссору и далее в совершение преступления, - рассказали редакции в прокуратуре Хабаровского края.
Сама ссора началась, когда пара употребляла спиртное. Вероятно, об ее измене мужчина как раз в этот момент и узнал, потому что у него резко случился приступ ярости. Ослепленный гневом он накинулся на неверную и повалил на пол.
У него было четкое намерение расправиться с ней, сначала он схватил провод, хотел им задушить женщину, а затем откинул его в сторону и принялся смыкать руки вокруг ее шеи…
- 42-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления, - подытожили в прокуратуре.
На лесоруба завели дело по статье «Убийство». Сейчас обвинение утверждено прокурором, и дело направлено в суд.
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