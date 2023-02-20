Казанцы оказались на голову сильнее дальневосточников Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Прошедшие выходные стали настоящим хоккейным праздником в Хабаровске. В субботу и воскресенье подопечные Вадима Епанчинцева принимали в гости казанский «Ак Барс», который решил все стоящие перед собой задачи по попаданию в плей-офф.

Главным изменением в составе «Амура» стало появление Евгения Аликина. Основной голкипер команды пропустил последние 11 игр из-за травмы. Также в строй вернулся техничный форвард Никита Гребенкин. Из оборонительных порядков выбыл Кэмерон Ли, которому диагностировали перелом ключицы.

Первый период начался энергично. Вратарям пришлось включаться с первых минут. Уже на второй минуте «тигры» остались в меньшинстве, но спецбригада выстояла. После выхода пятого полевого игрока «Ак Барс» продолжил позиционную атаку. Под мощный щелчок Лямкина удалось подставить клюшку Дмитрию Воронкову. Этот рикошет дезориентировал Аликина, и шайба оказалась в воротах. Выбежавшему из штрафбокса Яну Дрозгу не хватило доли секунды, чтобы помешать нанести роковой бросок.

Спустя несколько минут на льду началась потасовка, которая намечалась еще в субботнем матче. Вячеслав Грецкий провел силовой прием против Юдина. За партнера по команде со стороны казанцев вступились Воронков и Радулов. Арбитры отправили всю тройку нарушителей спокойствия на скамейку штрафников. Однако в меньшинстве остались все же «тигры». Это сыграло злую шутку, и гол в большинстве на свой счет записал Сафонов, который замкнул наброс Хафизуллина на дальней штанге - 0:2.

На последних минутах «Амур» пошел вперед, пытаясь сократить отставание. Большая часть бросков оказывалась в ловушке у Мифтахова, который демонстрировал стабильную игру во время всего дальневосточного выезда.

Второй период не подарил болельщикам изменения цифр на табло. Но команды заставили болельщиков обращаться за помощью к корвалолу. Дмитрий Кагарлицкий мог замкнуть отскок от щитков Аликина. Однако защитник Артем Аляев в последний момент смог связать форварда по рукам и ногам. «Амур» ответил попаданием Ивана Николишина в перекладину при игре в большинстве. Соскучившийся по игре Гребенкин изобретал новые комбинации и выводил Сергея Дубакина в «краску» перед Мифтаховым. Голкипер вышел победителем из этой дуэли.

Во время одной из атак «тигров» казанцам пришлось сфолить на Артуре Гиздатуллине. За нападающего вступился Никита Гребенкин. Напор форварда оказался не по силам защитнику Динару Хафизуллину. Молодость взяла верх в прямом и переносном смысле слова.

В начале третьего периода «Амур» провел четыре минуты в большинстве. Воспользоваться таким подарком не удалось. Защитные ряды пресекали все попытки «размочить» счет. Мастера из Татарстана были менее расточительными. На 47-й минуте капитан «Ак Барса» Александр Радулов легким движением клюшки подправил бросок партнера по команде, доведя счет до разгромного - 0:3.

Точку в матче в издевательской манере поставил Дмитрий Воронков. Нападающий Кирилл Петров подловил «тигров» на ошибке и убежал в контратаку. Дождавшись накатывающихся партнеров, он выдал передачу на Воронкова. Первый бросок Евгений Аликин отразил блином, но когда шайба была в воздухе, казанец по-бейсбольному добил ее в ворота - 0:4.

Шансов на попадание в «игры на вылет» у «Амура» остается все меньше. До конца регулярного чемпионата бригада Епанчинцева дважды встретится с принципиальным соперником - «Адмиралом» из Владивостока. Победы в этих играх нужны как воздух. Но не стоит забывать, что прямой конкурент за восьмерку, «Нефтехимик», также стремится набрать максимальное количество очков в предстоящих матчах.

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