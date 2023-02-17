«Амур» опустился на девятую строчку в таблице Восточной конференции Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первый матч домашней серии «Амура» заставил болельщиков встрепенуться и начать просчитывать шансы на попадание в плей-офф. Но в большом спорте никогда нельзя быть уверенным в том, что соперник не покажет что-то сверхъестественное.

Первые пять минут первого периода выдались невзрачными. Команды то и дело осторожничали, присматривались друг к другу. «Тигры» поливали ворота Маттссона дальними бросками. Один из них даже «облизал» штангу.

Гости смогли закрепиться в зоне только ближе к середине игрового отрезка. Три прицельные попытки, из которых самой опасной получилась от Стефана Да Косты, не принесли результатов. Поэтому шайба Мэйсека выглядела как нарушение логического сценария игры. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин точной передачей из своей зоны дал импульс канадскому форварду, который накоротке разобрался с Янисом Калниньшем.

Радость «шоферов» продлилась совсем недолго. Спустя 20 секунд выигранное вбрасывание в зоне команды из Екатеринбурга позволило Денису Вихареву вернуть равенство в счете. Бросок пришелся точно в «девятку».

«Амур» мог уйти на перерыв в качестве лидеров. В меньшинстве «тигры» убежали в контратаку и смогли поразить цель, но главный арбитр развел руками, отменив взятие ворот из-за того, что шайба была заброшена после свистка.

Задор игроков позволил выдать потрясающее начало во втором периоде. За две с половиной минуты команды забросили три шайбы. Первым отличиться удалось Макееву из «Автомобилиста». Форвард не стал бросать в кучу, которая скопилась у ворот, а решил сделать хитрый ход: объехав владения Калниньша, игрок завез шайбу при помощи рикошета от защитника.

Сразу же после вбрасывания в центральном круге «шоферы» допустили ошибку, которая позволила Ивану Николишину отправить Станислава Бочарова на рандеву с вратарем. Игрок не стал сближаться, а нанес прицельный выстрел «с усов», который достиг нужного пункта назначения - 2:2.

Всего 40 секунд спустя Стефан Да Коста в зоне «Амура» сделал легкий наброс в сторону ворот. Шайба угодила в клюшку защитнику «тигров» Рафаэлю Батыршину и пересекла линию ворот.

Немного переведя дух, дальневосточники начали действовать более аккуратно. Это привело к тому, что на 30-й минуте уже отличившийся Макеев стрелой промчался через среднюю зону и вновь огорчил Калниньша броском в «домик» - 2:4.

«Тигры» пытались сократить отставание до минимального, но даже в формате «пять на три» спецбригада «Автомобилиста» не позволила поразить ворота.

Третий период выдался сухим. «Шоферы» действовали от обороны, изредка выбираясь в контратаки. Под занавес встречи Махановский имел возможность забросить третью для Хабаровска шайбу, но его клюшка была заблокирована защитником. «Автомобилист» выстоял под натиском «Амура» и одержал победу во второй встрече на льду «Платинум Арены» в Хабаровске.

- Сами проиграли этот матч. Проигрывали в счете и быстро сравнивали. Два гола забили в свои ворота. Два гола – результат ошибок. Соперник убегал «один в ноль». Непозволительно допускать такие ошибки с такими мастеровитыми командами. У них исполнение на высшем уровне. Не отчаиваемся. Готовимся к двум домашним матчам с «Ак Барсом», - прокомментировал на послематчевой пресс-конференции Вадим Епанчинцев, главный тренер «Амура».

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