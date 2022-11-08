«Своих не бросаем!»: депутаты продолжают помогать семьям мобилизованных в Хабаровске

Хабаровчанке помогли отремонтировать калитку Фото: предоставлено редакции Александром Федчишиным

Мероприятия по частичной мобилизации в России уже завершились, теперь военнослужащие находятся далеко от дома, проходят переподготовку в воинских частях, отправляются в зону проведения спецоперации. Пока мужчины защищают интересы страны, дома хранят очаг и тыл их семьи - матери, жены, дети. Сейчас, перед наступлением холодов, нехватка сильной мужской руки, особенно в частных домах, ощущается острее - дом нужно подготовить к зиме, проверить системы подачи тепла, отремонтировать то, что необходимо для комфорта. На помощь семьям мобилизованных в этой ситуации приходят волонтеры, парламентарии и власти.

Депутат городской думы Александр Федчишин рассказал «КП» - Хабаровск» о том, что сейчас семьям бойцов как никогда нужны помощь и внимание. С просьбой о помощи к нему обратилась хабаровчанка. Ее супруга мобилизовали, и она осталась одна на хозяйстве со свекровью и тремя детьми.

Депутат вместе с помощником пришел на помощь хабаровчанке Фото: предоставлено редакции Александром Федчишиным

- Когда пришла повестка, он даже не думал прятаться. Вот есть слово «надо» - и все. Конечно, гордимся и очень ждем его домой, - говорит Мария, супруга мобилизованного хабаровчанина.

Ситуация, с которой столкнулась женщина, не осталась без внимания депутата. Во дворе необходимо было починить калитку и засыпать траншею. Справиться с этими задачами самостоятельно женщины просто физически не смогли бы. Александр вместе с помощником отправились на выручку.

- В семье есть большая собака, и люди боялись, что она могла убежать. Да и вообще, жить с открытой калиткой небезопасно. Женщинам, конечно, было бы проблематично починить ее самостоятельно, поэтому мы сами заварили элементы каркаса калитки, - говорит депутат.

Активисты засыпали траншею Фото: предоставлено редакции Александром Федчишиным

Пока в доме был мужчина, обязанности по благоустройству лежали на нем. До призыва он успел провести дренаж к дому, но там осталась раскопанная траншея, хозяин просто не успел ее засыпать. Активисты разобрались и с этой проблемой. Помимо этого, удалось решить проблему с вышедшим из строя электросчетчиком. Здесь помощь оказали в компании «Хабаровская Горэлектросеть».

Хабаровчане часто обращаются за помощью к народным избранникам, депутаты помогают, чем могут. До этого они вместе с «Молодежкой ОНФ» помогли беременной женщине с походом за продуктами, собрали мебель для другой семьи и накололи дров пенсионерке.

Александр Федчишин, член партии «Единая Россия», говорит, что помогать людям необходимо, нужно и важно, главная задача в условиях современной жизни - сплотиться и работать всем вместе, приходить на выручку. Эту же цель преследует и народная программа партии - помогать нуждающимся здесь готовы по первому зову, и если необходимо, депутаты сами берут в руки инструменты.

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