В авиакатастрофе погибла 34-летняя Дарья, ее муж - 39-летний Андрей - выжил Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Крушение вертолета Robinson 44 на Сахалине 14 февраля стало роковым для семьи Мартыненко из Хабаровска. Напомним, что в авиакатастрофе погибла 34-летняя Дарья, ее муж - 39-летний Андрей - выжил и сейчас находится в больнице. Его состояние заметно улучшилось.

КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА НА САХАЛИНЕ

Утром 14 февраля супруги оставили четырехлетнего сына в отеле с няней и отправились кататься на сноубордах. Обещали вернуться в начале 17:00. О том, что Дарья и Андрей отправятся на воздушную прогулку, няня не знала. Лишь может предполагать, что экскурсию на вертолете заказал Андрей в качестве сюрприза на прошедший день рождения жены.

Robinson 44 привез супругов на пик Чехова. В назначенное время пилот не подал сигнал о взлете, еще через несколько минут поступил сигнал бедствия. Спасатели обнаружили на месте обломки вертолета и троих человек, выжил только Андрей. Его супругу несколько дней не могли достать из-под обломков, а пилот погиб в свой собственный день рождения.

НА САХАЛИНЕ УПАЛ ВЕРТОЛЕТ

Андрея госпитализировали в областную клиническую больницу в Южно-Сахалинске. Мужчина находился в тяжелом состоянии, ему сделали операцию на позвоночнике. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он уже может ходить - травма не понесла за собой неврологических нарушений.

- Андрей пошел на поправку, уже встает. По поводу сбора средств ему на операцию - это ложная информация. Хирургическое вмешательство никаких вложений не требовало, - рассказала «КП» - Хабаровск» знакомая семьи, пожелавшая сохранить анонимность.

Сына семьи забрала тетя Андрея. Сейчас они находятся в Хабаровске. Следком по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку проводит транспортная прокуратура ДФО.

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