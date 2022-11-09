«У нас единая цель - помогать»: волонтеры и активисты Хабаровска начали работать сообща

Активистки отшивают флисовые вещи для мобилизованных Фото: Ольга Солопчук

Стартовавшая в феврале спецоперация серьезно изменила жизнь большинства жителей страны. Беженцы массово заезжали в российские регионы, а после референдума и присоединения четырех новых субъектов началась тотальная работа по поддержке новоприбывших. С объявлением частичной мобилизации жизнь снова начала менять курс - приспосабливаясь к новым реалиям, жители регионов, сами того не подозревая, запустили процесс, который сейчас уже невозможно остановить - стремление и желание помогать всем, кто в этом нуждается. В список вошли не только беженцы, теперь помощь и поддержка направлены еще и на мобилизованных военнослужащих и их семьи.

Каждый, кто мог внести свою лепту в общее дело, начал работать. В Хабаровском крае сформировалось огромное количество сообществ, групп, где неравнодушные граждане на голом энтузиазме делают хорошее дело. Кто-то ездит по домам и помогает в бытовых делах семьям, оставшимся без мужской руки, кто-то собирает продукты и лекарства и отправляет солдатам в воинские части, а кто-то шьет обмундирование для военнослужащих.

Флисовые вещи для солдат

Как рассказала «КП» - Хабаровск» руководитель хабаровской школы шитья Ольга Солопчук, она и ее большая команда из 700 человек занялись производством флисовых изделий для военнослужащих. В списке есть практически все - балаклавы, подшлемники, чехлы для касок, толстовки, снуды. Все девушки здесь работают в самых разных отраслях и профессиях, но всех их объединяет одна общая цель - помочь всем, чем возможно. Швеи намерены отшивать максимально возможное количество изделий для солдат, загвоздка часто только в материале - флис, во-первых, недешевый материал, один рулон стоит порядка 14 тысяч рублей, а в ближайшем будущем подорожает еще, и, во-вторых, доставить его на Дальний Восток бывает проблематично.

Тем не менее швеи берут заказы, недавно с ними связались городские и краевые власти, закупили материал и заказали несколько тысяч единиц продукции. Работа кипит.

- Мы шьем теплые вещи, то, что нужно солдатам именно сейчас. С нами связались администрация города и правительство края, предоставили помещение, купили несколько рулонов флиса. Мы шьем флисовые вещи, толстовки, балаклавы, подшлемники. Нас 700 человек, не все девочки шьют, конечно, не все умеют, но помогают все, даже на той же закупке флиса, мы все делаем сами, - рассказывает Ольга.

Активистки сами разработали этикетку, упаковку, спонсоры помогают также, чем могут - кто-то купил раскройный нож, кто-то другие необходимые инструменты. Как отмечает Ольга Солопчук, балаклавы - это практически расходный материал для военнослужащего, поэтому отшивать их нужно много, и девушки понимают, что работы у них впереди еще достаточно много.

Сарафанное радио

Редакция «КП» - Хабаровск» узнала об этом движении из мессенджеров, в Сети разошлось сообщение, что активисты якобы собирают вещи для раненных в зоне СВО бойцов, чтобы тем в госпитале было во что переодеться. Связавшись с организаторами сбора, мы выяснили, что неизвестные, непонятно зачем, просто-напросто переврали клич Ольги Солопчук, извратили ее сообщение и распространили в массы.

- У меня есть маленькая группа, девочки-мамочки, которые шьют. И в этой группе мы решили собрать теплые вещи, костюмы, в связи с тем, что скоро зима. Мое смс извратили, переврали, и оно вот таким фейком разошлось по чатам. Оно вышло из нашего чата и со скоростью звука помчалось. У нас вообще была другая цель - мы рассчитывали собрать теплые вещи, помочь, но вот это сообщение получило такую огласку, в итоге люди начали нести вещи пакетами, принесли очень много вещей. В результате мы нашли выход - связались с Красным крестом и все это привезли им, чтобы они уже передали нуждающимся, потому что они на этом специализируются и знают, что делать, - рассказывает Ольга.

Одна из активисток движения Людмила Белокоз шьет чехлы и другие изделия после работы. Как отмечает Ольга, она отшивает по 90 единиц. У нее дома есть своя собственная мастерская, где швея проводит очень много времени. На вопрос, откуда у нее столько сил и времени, девушка смеется, говорит, что сама не знает, основная ее работа - бухгалтерия в строительной организации, а уже по выходным и после рабочего дня она идет в мастерскую, процесс ей нравится. А в день передачи помощи она в первых рядах разгружала машину с вещами.

Корреспондент «КП» - Хабаровск» побывал на доставке груза, к отделению Красного креста привезли грузовик вещей. Как рассказывают волонтеры, хабаровчане несли все - от носков до продуктов, некоторые предлагали денежные переводы, так как не могли лично помочь, но активисты деньги не брали. Некоторые заходили в гипермаркеты и просто набирали носки, трусы и целыми пакетами приносили новые вещи.

Красный крест отдаст вещи нуждающимся

Так, в отделение Красного креста в Хабаровске привезли целую машину помощи. Здесь будет происходить сортировка, и дальше вещи уже отправят по месту назначения. Что-то пойдет беженцам, что-то семьям мобилизованных.

- Мы собираем вещи для беженцев, для семей мобилизованных. У нас есть база в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ, вот мы с ними сотрудничаем. Они нам дают списки людей, которым нужна помощь. Для самих военнослужащих мы не собираем помощь, это противоречит уставу российского Красного креста. А вот остальным, кто обратится - обязательно помогаем, - рассказывает Ирина Хлебникова, специалист по социальной работе Хабаровского краевого отделения Российского Красного креста.

Среди тех, кому помогает Красный крест - беженцы, люди с заболеваниями - туберкулез, СПИД - люди без определенного места жительства и освободившиеся из мест заключения. Что касается беженцев, то списки идут из пунктов временного размещения, ознакомиться с ассортиментом они могут в чатах мессенджеров и просто обратившись в отделение. Здесь принимают только то, что в хорошем состоянии или новое, чтобы людям не приходилось зашивать или стирать вещи. На случай таких ЧС, как наводнение, например, здесь делают стратегические запасы. Помимо вещей, отданных хабаровчанами, Красный крест закупает новые вещи за счет пожертвований и выделенных главным отделением средств. Сейчас акцент делается именно на теплые зимние вещи и обувь.

- В основном несут вещи, средства гигиены, термосы, батарейки, фонарики и так далее. Из продуктов только то, что долго хранится, в банках, консервы. Списки пунктов сбора есть на нашем сайте. Вещи, которые привезли сегодня волонтеры группы мамочек, мы отдадим семьям мобилизованных, беженцам и нуждающимся людям.

В отделение Красного Креста привезли теплые вещи для нуждающихся Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вот так одна общая цель, одно общее желание и дело стали объединять уже не просто жителей региона, но даже целые организации, сообщества. Общими усилиями неравнодушные жители края обеспечивают сегодня всем необходимым огромное количество нуждающихся, работают, чтобы солдаты чувствовали тепло и заботу своих земляков, а остальные, кому нужна помощь, понимали, что здесь, в Хабаровске, своих не бросают.

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