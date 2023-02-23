Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Владивостока Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Дальневосточное дерби в этом сезоне насчитывает десять матчей. Девятый раунд противостояния Хабаровска и Владивостока команды встречали в столице Приморского края. По накалу страстей игре можно смело присваивать статус «триллера», ведь в ней решалась судьба «Амура» на попадание в плей-офф.

Первый период начался энергично как у «моряков», так и у «тигров». И если первые могли позволить себе гнуть линию и экономить силы перед выездом к сопернику по первому раунду, то последние прекрасно понимали, что стоит на кону. Именно поэтому без капли стеснения хабаровчане вгрызались в каждое единоборство.

Но беда пришла оттуда, откуда не ждали. Удачное подключение вторым темпом от защитника «Адмирала» Юрия Паутова позволило хозяевам открыть счет на 10-ой минуте. Бросок с ползоны угодил точно в правую «девятку» над плечом Калниньша.

«Амур» на протяжении двух периодов искал лазейки к воротам. В третьем периоде подопечные Вадима Епанчинцева имели несколько отличных моментов, чтобы сравнять счет, но все шансы множил на ноль голкипер «моряков» Никита Серебряков, который проходит феноменальный сезон и находится в тройке лидеров по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.

В концовке игрового отрезка «тигры» взяли таймаут и поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Закрыв соперника в зоне, «Адмиралу» приходилось совершать пробросы и вновь вставать на точку вбрасывания в своей зоне.

Изнуренные хабаровские игроки из последних сил шли на ворота приморцев, но небольшая оплошность стоила сольного прохода Рудольфа Червены по дальнему борту. Поддержать его вызвался Артем Гареев, который своим первым броском не попал по пустым воротам, но моментально исправился и затащил шайбу за «ленточку» - 0:2.

Вопрос «Адмирала» с плей-офф закрыт, но видеть как одна дальневосточная команда принципиально не пускает в погоню за Кубком Гагарина другую - дорогого стоит. Тем временем «Амур» потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Основная борьба за место в восьмерке развернется между «Нефтехимиком» и «Трактором».

Хабаровские болельщики уже раскупили все билеты на последний матч «Амура», который пройдет 25 февраля на льду «Платинум Арены» против «Адмирала».

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