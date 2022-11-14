Отличное завершение осенних домашних матчей: «СКА-Хабаровск» дома обыграл «КАМАЗ»

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хабаровчан Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Морозное воскресенье не помешало болельщикам «СКА-Хабаровска» посетить стадион имени Ленина. К тому же вход на игру был бесплатным. Команда отплатила за преданность отличной игрой и приятным результатом на табло.

После стартового свистка гости из Набережных Челнов организовали опасную атаку по левому флангу. Точный навес пришелся прямо на голову игроку соперника, но тот не смог переправить его в ворота.

На 10-й минуте встречи произошла зеркальная ситуация. Ишхан Гелоян с привычной для себя позиции сделал навес в штрафную площадь, который был перехвачен защитой «КАМАЗа». Но отскок пришелся прямо на ногу Юрию Бавину. Зарядив свою «пушку», полузащитник в касание отправил мяч в правый угол, однако вратарь оказался на месте.

Напряженная игра подарила множество опасных моментов как у одних, так и других ворот. Шикарный шанс отметиться получил экс-армеец Александр Гаглоев. Путь мячу преградил вратарь Ислам Имамов.

Более успешными в атаке до перерыва оказались дальневосточники. Защитник Магомед Мусалов высек точную передачу на голову Дмитрию Стародубу, который положил мяч в ворота. Тот случай, когда линия защиты добилась больших успехов, чем атакующие игроки обеих команд.

До перерыва у «КАМАЗа» был шанс отыграться. Однако «липкие» руки и сноровка Имамова позволили оставить ворота нераспечатанными.

Гостевая команда как заведенная наседала на хабаровчан. Тушить «пожары» приходилось достаточно часто. В этом оборона «СКА-Хабаровска» преуспела.

На 55-й минуте успешный прессинг заставил игрока «КАМАЗа» ошибиться. Этим, не задумываясь ни на секунду, воспользовался Магомед Мусалов, который как поезд промчался сквозь штрафную и пробил в ближний угол - 2:0.

Угловой удар на экваторе второго тайма вновь заставил трибуны вскочить и скандировать кричалки «СКА-Хабаровску». Подкараулив рикошет, закатить мяч в ворота получилось уже отличившемуся Дмитрию Стародубу. Партнеры по команде долго поздравляли защитника с дублем.

Доведя счет до комфортного, хозяева поля немного сбавили темп и сконцентрировались на оборонительных действиях. Однако на 86-й минуте гости нашли подходящий ключик к воротам. Александр Гаглоев стянул на себя несколько игроков-дальневосточников, «ковырнул» мяч. Откликнулся на передачу Валентин Пальцев, который «с вертушки» мощно пробил по воротам - 3:1.

После 18 матчей «СКА-Хабаровск» набрал 29 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги. До зимнего перерыва у подопечных Романа Шаронова осталось две гостевые игры - 20 ноября против «Краснодара-2», а 27 ноября против «Акрона».

Следующий домашний матч болельщики увидят 12 марта против «Динамо» из Махачкалы.

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