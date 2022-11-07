На характере: «СКА-Хабаровск» смог перевернуть ход встречи против «Шинника»

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «СКА-Хабаровска» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В морозный воскресный вечер в гости к «СКА-Хабаровску» приехали гости из Ярославля, которые соседствуют в турнирной таблице. Подопечные Романа Шаронова в двух предыдущих турах одержали уверенные победы, а «Шинник» успел одержать одну победу и вылететь из розыгрыша Кубка России.

С первых минут хабаровские «армейцы» захватили инициативу и уже на восьмой минуте могли открыть счет. Спасла защита, которая вынесла мяч с линии ворот. Под конец первого тайма отличный момент отличиться имел нападающий Тимур Жамалетдинов. Однако удар пришелся выше перекладины.

«Шинник» проснулся во втором тайме. На 52-й минуте полузащитник ярославцев Артем Кулишев выдал филигранный навес на голову форварда Ильи Грузнова. Вратарь «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов пытался отвести угрозу, но снаряд упорно продолжил двигаться в сторону ворот и пересек линию - 0:1.

На 75-й минуте встречи дальневосточникам нашлось, чем ответить. Защитник Магомед Мусалов легко и непринужденно разрезал ряды обороняющихся ярославцев, сделал передачу на Тимура Жамалетдинова. Форвард направил мяч в ворота, но для пущей уверенности Дмитрий Стародуб сыграл на добивании и сравнял счет в матче.

Пять минут спустя «армейцы» с берегов Амура заработали право подать угловой. Первым на мяче оказался новичок «красно-синих» Амир Натхо. Ударом головы он поразил правый нижний угол ворот. Да так, что вытянувшийся в струнку вратарь «Шинника» не смог его достать - 2:1.

Еще две минуты спустя аналогичная ситуация произошла при подаче углового удара с другого фланга. Выше всех выпрыгнул ивуарийский нападающий Жан Шарль. Вратарь отбил мяч перед собой. Защита «Шинника» оказалась нерасторопной, поэтому Александр Иваньков с левой ноги запустил мяч под перекладину. Дезориентировало голкипера и то, что снаряд залетел после рикошета от головы игрока ярославской команды.

Уверенный камбэк хабаровчан позволил добавить в копилку три очка. Теперь «СКА-Хабаровск» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков в активе. Следующий матч подопечные Романа Шаронова проведут 13 ноября против «КАМАЗа» в Хабаровске.

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