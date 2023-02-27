Последние приготовления: «СКА-Хабаровск» провел две контрольные встречи перед возобновлением чемпионата

«СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит-2» и оказался слабее «Алании» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Третий сбор в турецкой Анталье в преддверии возобновления первенства Первой лиги прошел для подопечных Романа Шаронова на позитивной ноте. Почти. Со 2 февраля дальневосточники занимались теоретической и физической подготовкой, а также успели провести шесть контрольных встреч.

Две из них состоялись в один день. Соперниками хабаровчан стали «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Алания» из Владикавказа, которая ушла на зимнюю паузу в таблице выше «СКА-Хабаровска».

Против команды из северной столицы тренерский штаб решил поставить в ворота Ислама Имамова, четверых защитников, четверых полузащитников и двух нападающих.

Прямо на первой минуте «Зенит-2» имел фантастический шанс открыть счет. Навес с правого фланга пришелся ровно на голову игроку из Санкт-Петербурга. Форвард решил пробить с рикошетом от газона, но мяч слишком сильно отскочил и пролетел в считанных сантиметрах от перекладины.

Дальневосточники продемонстрировали более подвижную и комбинационную игру, но всякий раз натыкались на контратаки справа от команды с берегов Невы.

Под занавес первого тайма позиционная атака «СКА-Хабаровска» переросла в опасный момент. Полузащитник Андрей Анисимов выдал отрезающий пас на Саида Алиева. Форвард выбрался из-под прессинга двух защитников и пробил в ближний угол - 1:0.

Во втором тайме оба коллектива имели неплохие шансы изменить счет на табло, но подкачала реализация. Единственного гола хватило, чтобы «СКА-Хабаровск» вышел победителем. Это пятая победа команды Романа Шаронова.

Спустя несколько часов видоизмененный состав хабаровской команды вышел на поле Nirvana Cosmopolitan на матч против «Алании». Место «в рамке» занял Евгений Помазан. Схема игры также подверглась изменениям. На острие атаки действовал Тимур Жамалетдинов.

«СКА-Хабаровск» не стал откладывать результативные действия в долгий ящик, и уже на пятой минуте полузащитник Юрий Савин ударом в верхний угол открыл счет. На 35-й минуте «Алания» сравняла счет после навеса в штрафную площадь. На перерыв коллективы ушли при ничейном счете.

Второй тайм начался с назначенного 11-метрового удара в пользу «Алании». Воспользовавшись шансом, владикавказцы вышли вперед. Это завело подопечных Шарова, и они ринулись вперед. Не обошлось и без нарушений правил. На 64-й минуте Никита Мирошниченко выдал точный навес с правого фланга. Денис Левицкий вколотил мяч в сетку ворот - 2:2.

Активный прессинг и серия угловых ударов у ворот «Алании» не принесли свои плоды. Этим воспользовался соперник. Мячи в ворота Помазана влетели на 73-й и 82-й минутах.

Сборы для «СКА-Хабаровска» подошли к концу. Дальневосточники возобновят сезон матчем с «Балтикой» в Калининграде, который пройдет 6 марта.

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