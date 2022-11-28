После 20 матчей дальневосточники занимают пятую строчку в таблице чемпионата Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

После 20 сыгранных матчей команды Первой лиги в предвкушении зимнего перерыва, когда можно немного отдохнуть, подлечить травмы и успеть соскучиться по футболу.

Изрядно подмерзшие игроки обеих команд начали первый тайм довольно вяло, будто присматривались друг к другу. Болельщики же максимально утеплились, чтобы поддержать домашнюю команду на стадионе в Жигулевске.

Первый по-настоящему опасный момент «СКА-Хабаровск» создал на 29-й минуте. Магомед Мусалов нанес мощный удар из-за пределов штрафной, чем и задал тон будущим вылазкам коллективов.

Буквально в следующей атаке игроки «Акрона» попытались исполнить аналогичное завершение. Голкипер Ислам Имамов вытянулся «в струну», но мяч прошел мимо створа ворот впритирку со штангой. Под занавес тайма Илья Петров мог подарить хозяевам поля гол «в раздевалку», однако его удар был чуточку неточен. И вновь он наносился из-за пределов штрафной.

Отогревшись в подтрибунном помещении, игроки вышли на второй тайм более заряженными. Каждая команда хотела поставить позитивную точку в 2022 году. И ближе к этому оказались ребята из «Акрона». На 64-й минуте, получив длинную передачу, в контратаку по правому флангу убежал полузащитник Максим Палиенко. На его навес в штрафную откликнулся форвард Константин Базелюк, который ударом головы пробил вратаря «СКА-Хабаровска» и качнул чашу весов в пользу своей команды.

Как говорится, недолго музыка играла. Спустя пять минут комбинационная игра дальневосточников создала неразбериху у ворот «Акрона». Четыре игрока хабаровской команды оказались проворнее и изобретательнее шестерых обороняющихся тольяттинцев. Сначала Магомед Мусалов выдал передачу на Тимура Жамалетдинова, который сыграл «в стенку» с Михаилом Гащенковым. На последовавший прострел вдоль ворот пытался успеть Дмитрий Стародуб, но его накрыл защитник. Удачный рикошет лег ровно на ногу Мусалову, который с двух метров не оставил шанса вратарю - 1:1.

Продолжить победную серию «СКА-Хабаровска» мог Илья Петров, который за несколько минут до конца матча устроил прорыв к воротам и нанес удар в правый угол. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Неплохое завершение первой половины сезона позволило армейцам с брегов Амура из аутсайдеров превратиться в грозную силу. Коллектив занимает пятую строчку в таблице чемпионата, имея в активе 33 очка.

Следующая встреча состоится 5 марта 2023 года против лидера Первой лиги - «Балтики» из Калининграда.

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