Все выше и выше: «СКА-Хабаровск» продолжает восхождение по турнирной таблице Первой лиги

Для «СКА-Хабаровск» это пятая победа подряд Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Теплый воскресный вечер располагал к яркой игре в исполнении хозяев в лице «Краснодара-2», который в последнее время испытывает определенные трудности, и «СКА-Хабаровска». Подопечные Романа Шаронова набрали ход и не были намерены сдаваться.

С первых секунд хозяева поля пытались взять инициативу в свои руки, проведя ряд опасных атак. Некоторые из них вполне могли завершиться результативными действиями. Дальневосточники оказались под впечатлением и также решили показать, с чем приехали. Удар из-за штрафной, который чуть не оказался за шиворотом вратаря «Краснодара-2», нанес защитник Денис Левицкий.

На 12-й минуте скоростным прорывом по левому флангу все тот же Левицкий заработал балл в свою «копилочку». Он точно выложил прострельную передачу на ногу нападающему Тимуру Жамалетдинову. Тот знал, что делает. Мяч оказался в сетке ворот, а счет на табло - в пользу «СКА-Хабаровска».

«Красно-синие» неоднократно могли удвоить преимущество, однако на пути мяча оказывались то защитники, то голкипер. Уже на 31-й минуте «Краснодар-2» восстановил паритет. Отличился настойчивый форвард Карпов. На перерыв команды ушли при равном счете.

Спустя 30 секунд после стартового свистка о начале второго тайма армейцы организовали позиционную атаку. Пушечным выстрелом отметился полузащитник Илья Петров, который низом отправил мяч в ближний угол. Три минуты спустя при навесе с правого фланга Денис Левицкий ударом головой упрочил преимущество «СКА-Хабаровска» - 3:1.

За 20 минут до конца основного времени защитник Томас Рукас совершил фол «последней надежды» в попытках остановить игрока «Краснодара-2». Нога рослого «оборонца» угодила в грудь сопернику. За это главный арбитр выписал игроку прямую красную карточку. «Быки» оказались в численном преимуществе и бросились отыгрываться.

«СКА-Хабаровск» выдержал натиск игроков южной команды, хоть и пощекотал нервы болельщикам. На 86-й минуте встречи Денис Левицкий, который проводил просто феноменальный матч, с левого фланга прострелил вдоль ворот в надежде, что мяч от кого-нибудь совершит рикошет. На пути снаряда оказался ивуарийский нападающий Жан Шарль. Форвард наклонился, чтобы не сбить мяч с траектории, но как раз отскок от его спины помог пересечь линию ворот. Но все оказалось не так просто. Судья на бровке поднял флажок над головой, что означает положение вне игры.

Это не остановило свежего легионера, и на последней минуте матча Шарль в одиночестве убежал в контратаку и установил окончательный счет - 4:1. Еще три очка в копилке дальневосточного коллектива позволили подняться на шестую строчку в турнирной таблице и всерьез отправиться в гонку за стыковые матчи.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет 27 ноября в Жигулевске против «Акрона».

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