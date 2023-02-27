Виртуальный «ухажер» обманул пенсионерку из Хабаровского края на 500 тысяч рублей

Пострадавшая потеряла около 500 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Голливудская сказка снизошла на 68-летнюю жительницу села Краснореченское в Хабаровском крае. Пенсионерка коротает дни в одной российской социальной сети, где общается с друзьями и находит людей по интересам. В один из дней она встретила его…

Мужчина, как и подобает джентльмену, первый связался с женщиной и представился жителем другой страны. Он посетовал на то, что чувствует себя одиноким и хотел бы найти ту самую женщину, которая станет для него особенной. После этого он предложил новой знакомой продолжить общение на постоянной основе.

Шли дни, пара регулярно общалась, узнавала друг о друге. Иностранный собеседник смог получить полное доверие россиянки и попросил оказать одну странную услугу - взять на хранение все его денежные сбережения. А доставить их он обещал при помощи представителя своей страны.

Романтические отношения по переписке привели к тому, что «возлюбленный» обещал лично приехать в село сразу после того, как у него закончатся контрактные обязательства перед работодателем.

- Помимо заверений, сообщения подкреплялись фотографиями денежных средств, чеков об оплате услуг доверенного представителя страны, который должен был осуществлять доставку посылки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Именно это «доверенное лицо» начало связываться с российской пенсионеркой дальше. Спустя непродолжительное время человек сообщил женщине, что возникли непредвиденные обстоятельства - его задержали на таможне без свидетельств для перевозки крупной суммы денег. По словам пенсионерки, сумма наличных денежных средств должна была составить полтора миллиона долларов США. Помимо денег, в посылке должна была лежать пара золотых часов известного бренда.

Для решения проблемы женщину попросили перевести деньги на охрану посылки, проживание и перелет к месту назначения. Также для подтверждения принадлежности денежных средств требовалась оплата трансфера. Все поступающие пенсионерке сообщения от «доверенного лица» якобы подтверждались ее возлюбленным. Он заверил жительницу Хабаровского края в том, что все потраченные средства на урегулирование непредвиденных обстоятельств можно будет компенсировать из тех, что будут лежать в посылке.

Женщина потратила почти 500 тысяч рублей, переводя их на российский банковский счет. Это оказались все ее сбережения. После этого возлюбленного, как и доверенного» лица, и след простыл. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Она написала заявление в ОМВД России по Хабаровскому району.

- Следственное управление завело уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Проводятся мероприятия по установлению причастных к совершению преступления, - сообщили в полиции.

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