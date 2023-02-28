«Одна худая как скелет, а рядом тощий труп»: в ЕАО волонтеры бьют тревогу из-за жестокого обращения с собаками

Тело погибшей собаки лежало несколько дней возле будки Фото: скриншот с видео

В Еврейской автономной области не утихают скандалы и происшествия, связанные с несчастными собаками. То и дело тут устраивают травлю и регулярно пытаются самыми жестокими способами разделаться с животными - сжигают будки, травят, отстреливают. С бродячими собаками, заполонившими улицы города, предлагают вообще на законодательном уровне расправляться - разрешить эвтаназию. Дело дошло теперь и до домашних собак, сидящих на привязи и никого не трогающих - их попросту морят голодом до самой смерти.

Именно такой случай произошел в Биробиджане. По стечению обстоятельств одна неравнодушная девушка Ольга (имя изменено, прим. ред.) стала свидетелем ужасающей картины: во дворе частного и с виду абсолютно заброшенного и не жилого дома, возле будки лежала собака, она была очень истощена, из-под шкуры у нее просвечивали ребра, и было видно, что собака не ела очень долго, а в итоге так и умерла от голода на своем охранном посту.

Чуть поодаль сидела живая, но тоже истощенная собака, уже на привязи. Об этом узнали зоозащитники, двое из них решили съездить на место и хотя бы покормить пса.

- С виду дом был заброшен, калитка открыта, не выглядело, что там кто-то живет, даже окна были разбиты. На территории я начала снимать первую собаку. Она была крайне истощенная, ребра торчат, на лапах она плохо стоит, видно, что долго не кормили. Поодаль сидела собачка в нормальном состоянии, я подумала тогда, что странно, одна нормальная, другая в ужасном состоянии. И рядом лежит труп. Собаки начали лаять, и тут, к нашему удивлению, из дома вышла женщина, - рассказала «КП» - Хабаровск» Олеся, зоозащитница.

У хозяйки они начали спрашивать, что происходит, почему труп собаки лежит, и из-за чего второе животное в таком истощенном состоянии, на что женщина не дала никакого внятного ответа. Из разговора стало ясно, что справная собака привязалась к женщине пару дней назад, и та ее привела к себе на территорию, сняла с трупа ошейник и посадила нового пса на привязь. Погибший пес и истощенная собака принадлежали изначально этой женщине.

Волонтеры не смогли просто так смотреть на ситуацию, на место они вызвали полицию, а женщину попросили убрать тело. Труп собаки она свалила в мешок и унесла. Этот момент она попросила не фиксировать на камеру.

- Когда мы беседовали с хозяйкой, она сказала, что не успела просто убрать труп. Но дело в том, что новая собака живет у нее уже несколько дней, а так как изначально она надела на нее ошейник той, что погибла, значит, труп пролежал тут уже долгое время.

Когда приехал участковый, оказалось, что раньше волонтеры уже встречались с ним. Около года назад на одном из вызовов он с порога заявил, что не любит собак. В этот раз зоозащитницу Олесю он узнал, и отметил, что у них с центром, где ранее работала девушка, взаимная неприязнь. Зоозащитниц это возмутило, показания с них брала уже сотрудница, прибывшая вместе с участковым.

После дачи показаний полицейские уехали, а волонтеры на следующий день приехали снова, чтобы покормить бедных собак, хотя бы из-за забора, но на территории уже никого не было, а из дома доносился лай.

- Собаку хозяйка забрала в дом, зачем это было сделано, неизвестно, возможно испугалась, что люди будут бунтовать, а может быть и от полиции.

Еще в первый визит зоозащитниц ни на один вопрос о состоянии животных и о получении ими пищи, хозяйка ответить не смогла. Волонтеры попытались пристыдить женщину, что, мол, она-то, три раза в день ест, наверняка, на что хозяйка ответила просто, что сама не завтракает.

О том, что собаки серьезно голодают, сказало их поведение. Чужой человек принес еду, на которую истощенный пес накинулся, чуть не оторвав лакомство вместе с руками волонтера. Схватив кусок пищи, собака ринулась в будку и стала так жадно поедать ее, что оттуда слышался только рев и рычание.

Оставлять дело просто так и пускать на самотек волонтеры не намерены. В этой ситуации на лицо жестокое обращение с животным, санкция статьи предусматривает штрафы, принудительные работы, лишение свободы. Как будет развиваться эта история дальше - неизвестно, но одно ясно точно, зоозащитники до последнего будут бороться за жизнь несчастных животных.

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