«Если это спасет хоть одного раненого, то я прожила не зря»: хабаровский перевозчик передал УАЗ в зону СВО

"Буханку" обслужат и отправят в зону СВО по железной дороге Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Стартовавшая в феврале специальная военная операция, безусловно, подняла дух патриотизма, братства и взаимопомощи у жителей российских регионов. Желание и стремление помогать, вносить свою лепту, поддерживать всеми силами проявили практически все. Каждый помогает как может: кто-то деньгами, кто-то поступками, как, например, волонтеры, которые отшивают для солдат обмундирование, а кто-то поставками такой необходимой там, на фронте, техники.

Хабаровские бизнесмены не остаются в стороне, помогают своим землякам. Городской перевозчик узнала, что в зоне СВО нашим ребятам не хватает машин, особенно так называемых буханок, и решила оказать посильную помощь. 16 ноября Марина Ермилова передала военнослужащим купленный за свой счет УАЗ. Машину отправят прямиком туда, в зону СВО, по железной дороге. О том, что двигало предпринимателем и насколько востребованы уазики в зоне боевых действий, выясняла «КП» - Хабаровск».

- Это важно не только для меня, это важно для всех. Мы ведь помним все лозунги - народ и армия едины, все для фронта, все для победы, и это не пустой звук! Мы не можем оставаться в стороне, это наша страна, наша родина, наши люди находятся там и выполняют свой воинский долг с честью, и мы отставать от этого никак не можем, - говорит сама предприниматель.

Предприниматель оказывает посильную помощь военнослужащим землякам Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как выяснилось в ходе беседы, эта помощь - не первая от перевозчика. Ранее Марина Ермилова помогала солдатам с обмундированием, а сейчас ждет партию портативных газовых плит и баллонов, которые предназначены специально для разведчиков из Хабаровска, для земляков.

Но и на этом перевозчик останавливаться не собирается, по ее словам, пока она может что-то делать для ребят, она будет делать. Купленный автомобиль - лишь часть помощи, но если это поможет спасти хотя бы одного солдата, то Марина уже и этому будет рада.

- Даже если одного раненого бойца на этой машине вывезут, я буду знать, что жизнь прожила не зря. Самое дорогое у человека - это жизнь, если мы поможем хоть маленькой толикой, я буду рада и счастлива, буду считать себя причастной к нашей будущей однозначной победе, - говорит Марина Ермилова.

По словам принимавшего машину начальника автомобильной службы, буханку отправят в зону СВО по железной дороге после техобслуживания. Машину доукомплектуют, обслужат и, возможно, даже вооружат. Если она будет работать в городе, то останется в таком же виде, а если ее задачами станет вывоз раненых, поставка боеприпасов непосредственно в зоне действий, тогда ее будут маскировать.

УАЗ будет вывозить раненых, поставлять продукты и боеприпасы личному составу Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Такие автомобили нужны, чтобы вывозить раненых с поля боевых действий, разведгруппы, подвозить продукты или боеприпасы личному составу именно в тот район, куда не может заехать грузовой автомобиль. По-русски говоря, это буханка. В нее можно напихать всего, посадить водителя, включить передок, как у нас говорят, и вперед, - рассказал начальник службы.

Он добавил, что такая машина проедет везде - по снегу, грязи, лужам. Кроме того, уазик легко обслуживать и ремонтировать. Если Урал - это большой автомобиль, который громко работает, очень заметен, то буханка - юркая и неприметная.

Как отметил Анатолий Игнатенко, начальник отдела организации регулярных перевозок управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска, перевозчики регулярно помогают военнослужащим. Некоторые из них предоставляли транспорт для доставки мобилизованных в воинские части, оказывали и самостоятельную помощь.

- По состоянию на сегодняшний день городскими перевозчиками оказана помощь: купили 48 раций, четыре квадрокоптера, закупаются бронежилеты, каски, снаряжение, - сказал Анатолий Игнатенко. - В общей сложности сумма, затраченная на помощь мобилизованным и военнослужащим перевозчиками, составила уже почти два миллиона рублей.

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