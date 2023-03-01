«СКА-Нефтяник» де-юро выиграл первенство страны Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Вплоть до последнего матча в Суперлиге сохранялась интрига, кто же займет первую строчку таблицы. Поэтому груз ответственности не позволял «СКА-Нефтянику» сыграть спустя рукава, чтобы не упустить заветное золото.

Последняя встреча регулярного сезона пришлась на кировскую «Родину». Но несмотря на то, что кировцы неважно провели сезон, коллектив хотел навязать борьбу дальневосточникам, чтобы матч не казался легкой прогулкой.

Желания никак не соотнеслись с возможностями, и уже через 20 минут после начала игры вопрос о победителе был снят. На третьей минуте первый гол забил Владимир Каланчин. Спустя пять минут поздравления принимал Никита Иванов. Следом хет-трик оформил капитан команды Юрий Шардаков. Небольшая оплошность стоила хабаровчанам пропущенного мяча. Завершил голевую феерию первого тайма Максим Василенко - 7:1.

После перерыва «СКА-Нефтяник» продолжил гнуть свою линию. Команды обменялись голами на старте отрезка. Немного переведя дух, армейцы один за другим отправляли мячи в ворота «Кировца». На 86-й минуте Семен Чупин установил финальный счет - 11:3 в пользу дальневосточников.

Победа в Кирове позволила «СКА-Нефтянику» оформить первенство в регулярном чемпионате, опередив ближайших преследователей из Кемерова на одно очко. В первом раунде плей-офф дальневосточники встретятся с казанским «Ак Барс-Динамо», который финишировал на восьмом месте. Болельщики увидят первую игру уже третьего марта на льду «Арены Ерофей».

В других четвертьфинальных парах встретятся: «Кузбасс» - «Байкал-Энергия», «Водник» - «Волга», «Динамо» (Москва) - «Енисей». Плей-офф продлится до 19 марта.

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