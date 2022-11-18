Педагог, турист и лучший спасатель страны: сотрудник МЧС рассказал обо всех тонкостях своей работы

Иван Алехин стал лучшим спасателем МЧС России в 2022 году Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Работа спасателя - опасна и трудна. Но даже среди сотрудников МЧС выбирают лучших из лучших. В 2022 году победителем Всероссийского конкурса «Лучший спасатель МЧС России» стал представитель Хабаровского края 38-летний Иван Алехин.

Победитель родился в Комсомольске-на-Амуре. С самого детства вместе со своим братом Иван испробовал большое количество различных хобби: от единоборств до плавания и морской подготовки. Мама старалась вовлечь ребят на всевозможные кружки и секции: теннис, лыжи, велоспорт. Так Иван остановился на спортивном ориентировании на лыжах. От обычной гонки оно отличается тем, что нужно не просто прибежать быстрее остальных, но и найти оптимальную короткую траекторию движения.

- Сделать это без постоянного анализа ситуации и окружения невозможно. Нужно думать, как лучше поступить: пробежать через овраг или обойти по перелеску, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Алехин, спасатель первого класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Комсомольчанин с детства увлекается ориентированием Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Окончив школу, герой публикации поступил в единственный на то время институт, где обучали ориентированию, и получил диплом преподавателя физической культуры.

- В то же время сдал на мастера спорта по спортивному ориентированию и ушел «с головой» в спортивный туризм. Осваивал веревочную «магию», вязал узлы, работал с карабинами, лазал по скалам, участвовал в соревнованиях, в которых были также и спасатели МЧС России.

На очередном чемпионате Иван познакомился с действующими сотрудниками. Они рассказали о своей работе, но сразу предупредили, что это дело сложное, необычное и интересное. Это заинтриговало.

- Пришел в отряд. Увидел, что работают здесь «ненормальные». Обычные люди не могут выдерживать такие физические и эмоциональные нагрузки, подтверждать постоянно свой профессионализм и быть готовыми в любую минуту куда-то лететь, ехать, оказывать помощь, спасать. Понял - мое. Это стало своеобразной точкой отсчета, возможностью наполнять жизнь глубоким смыслом.

С этого началась новая страница в жизни Ивана Алехина. Как и все новички, он прошел первоначальную подготовку. Она включала в себя обучение работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, горную, водную и медицинскую. Сразу после курса молодого спасателя Иван приступил к работе.

В 2020 году Иван Алехин занял третье место в таком же конкурсе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Мне сразу предложили пятое поисково-спасательное подразделение, в котором работаю до сих пор, уже 15 лет. Первое время было тяжело, притирался, потому что ребята пришли в отряд чуть раньше, но со временем эта граница стерлась.

Повышая свою классность, Иван продолжает увеличивать объем специальных квалификаций, проходить обучение и овладевать новыми навыками.

- Для меня были интересны веревки еще с детства. В МЧС представилась возможность глубже изучить промышленный альпинизм, систему канатного доступа. Требования безопасности во многом идентичные с туризмом, но есть некоторые нюансы и исключения, которые я узнал в процессе обучения.

Спасатель справлялся с последствиями циклона во Владивостоке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не забывает герой и о своем первом образовании - педагог. Иван периодически тренирует детей и использует необычный подход, чтобы научить жизненно важным навыкам.

- Я всегда привожу примеры, ассоциации, которые легко понять. Это может быть выдуманная подходящая ситуация, которую ребенок в своем воображении способен сформировать.

Но все же основная задача сотрудника МЧС - спасать людей и предотвращать опасные ситуации. Так, в 2020 году Иван Алехин был одним из двух хабаровчан, которых направили во Владивосток справляться с последствиями мощного циклона. Город оказался под ледяным панцирем. А мост на остров Русский стал опасен для автомобилистов. Ванты и пилоны конструкции обросли гигантскими сосульками. Для того чтобы обезопасить самую высокую на Дальнем Востоке конструкцию, нужны были специалисты, ведь забраться предстояло на 320 метров вверх. Далеко не все решились лезть.

- На высоте нет места сомнениям. Психологическая слабость может быть фатальной: судьбу порой решают детали, такие как неправильно завязанный узел или не до конца закрученная на карабине муфта.

В том же году комсомольчанин занял третье место по России в конкурсе «Лучший спасатель МЧС России». Поэтому в 2022 году Иван ставил перед собой цель - показать более качественный результат и не посрамить честь региона. И не зря. Он стал единственным из восьми участников, кто смог пройти «веревочную переправу через водную преграду» без штрафных баллов и при этом быстрее всех.

На вершине моста на остров Русский Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Судьи организовали проверку на внимательность, которую никто, кроме меня, не прошел. Возможно, сыграло то, что я турист с детства, с карабинами работаю уже более 20 лет и привык все тщательно проверять, поэтому заметил, что с одним из карабинов не все правильно.

Иван Алехин убежден, что спасатель должен быть специалистом во многих областях, потому что это ремесло подразумевает работу с разными людьми и в разных условиях. Поэтому как никогда важно суметь вовремя адаптироваться к ним и принять по-настоящему верное решение.

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